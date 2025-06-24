Землю накроет магнитная буря "красного уровня": как улучшить самочувствие

В среду и четверг, 25-26 июня, Землю накроет мощная магнитная буря. Ее сила достигнет "красного" уровня и по К-индексу приблизится к 6 баллам (из 9 максимальных).

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Магнитные штормы могут влиять на состояние здоровья многих людей, приводя к ухудшению самочувствия и обострению болезней, однако есть способы, снижающие негативное влияние. Чем особенна приближающаяся магнитная буря и как избежать вреда организму, читайте в материале OBOZ.UA.

Что известно о магнитной буре 25-26 июня

По данным ресурса Метеоагент, в среду, 25 июня, из-за очередной вспышки на Солнце Землю накроет магнитный шторм "красного" уровня, сила которого достигнет 5,7 балла по К-индексу.

В четверг, 26 июня, солнечная буря несколько ослабнет – ее сила составит 5 баллов.

В следующие два дня, 27 и 28 июня, возмущение магнитосферы опустится до "оранжевого" уровня, сила бури составит 4 балла, по прогнозу Лаборатории солнечной астрономии. В дальнейшем, до конца месяца, магнитное поле планеты будет находиться в пределах нормы.

Как улучшить самочувствие во время магнитной бури

Изменения в магнитосфере Земли могут вызвать стресс у человеческого организма. Особенно уязвимы пожилые люди, а также те, кто имеет хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые.

Наиболее распространенные симптомы ухудшения самочувствия – головная боль, головокружение, повышение давления, чувство усталости, слабость, нервозность, тревожность, обострение хронических болезней и нарушение сна.

Чтобы преодолеть негативное влияние магнитных бурь, следует придерживаться главных принципов здорового образа жизни, контролировать состояние здоровья и обращаться к врачу в случае необходимости.

Важно иметь под рукой обезболивающие средства и препараты для поддержки сердечно-сосудистой системы, также рекомендуется больше отдыхать и уменьшить использование гаджетов.

Можно заниматься физическими упражнениями, однако без чрезмерной нагрузки, избегать стресса.

Держаться в тонусе поможет также сбалансированный рацион и употребление большого количества воды для предотвращения обезвоживания.

Как сообщал OBOZ.UA, на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры. Поток заряженных частиц вырвался прямо в сторону Земли.

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