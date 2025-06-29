Зеленский присвоил звание Герой Украины погибшему пилоту F-16 Максиму Устименко

Украинскому защитнику, пилоту F-16 Максиму Устименко присвоено звание Героя Украины посмертно. Это произошло 29 июня – в день гибели военнослужащего.

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Соответствующий указ (№444/2025) президент Владимир Зеленский подписал вечером в воскресенье. Документ опубликован на сайте ОП.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" УСТИМЕНКО Максиму Юрьевичу – полковнику (посмертно)", – говорится в тексте.

Ранее в Воздушных силах сообщили: в ночь на 29 июня для отражения очередного российского обстрела были задействованы все имеющиеся средства ВС ВСУ, включая самолеты F-16.

Пилот одного из них, летчик 1 класса Максим Устименко, погиб в воздушном бою. Подполковник уничтожил семь вражеских целей, применив весь комплекс бортового вооружения. Однако его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Известно, что Устименко родился в 1993 году. Был выпускником Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Он учился вместе с двумя другими уже легендарными пилотами – Андреем Пильщиковым и Алексеем Месем, которые погибли ранее.

У Максима Устименко остался четырехлетний сын.

В вечернем обращении к украинцам Владимир Зеленский сообщил, что Устименко воевал еще со времен АТО, он освоил четыре типа самолетов, и на его счету – действительно важные результаты для Украины.

"Больно терять таких людей. Мои соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам. Вечная память!" – сказал президент.

Как ранее писал OBOZ.UA, Лилия Аверьянова – мама украинского пилота с позывным "Джус", Андрея Пильщикова, назвала летчика Максима Устименко, погибшего 29 июня, парнем из стали, который всегда стремился быть лучшим.

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