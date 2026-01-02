Зеленский подписал закон о реализации права на отпуск освобожденным из плена военнослужащим: что предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий право военнослужащих, освобожденных из плена, на дополнительный отпуск. Речь идет о предоставлении 90 календарных дней отдыха с сохранением выплат.

Соответствующий законопроект №14092 глава государства подписал 2 января. Документ вносит изменения в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" в части реализации права на отпуск для военных, освобожденных из плена.

Закон определяет, что освобожденные из плена защитники имеют право на дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного обеспечения. Отпуск предоставляется без разделения на части и без требования принимать решение о продолжении или прекращении военной службы на момент его предоставления или прохождения.

Кроме того, законом гарантируется право военнослужащих, освобожденных из плена, на увольнение с военной службы в соответствии с нормами закона "О воинской обязанности и военной службе".

"Реализация инициативы будет способствовать повышению уровня доверия к государству среди военнослужащих, их семей и широкой общественности, поскольку подтвердит приоритетность защиты прав защитников Украины, возвращенных из плена на дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения и права на увольнение с военной службы, а также закрепит ответственное отношение государства к правам военнослужащих, возвращенных из плена", – говорится в пояснительной записке к закону.

