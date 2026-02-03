Зеленский отметил орденами воина Владислава Рожковского и военкора Марьяна Кушнира за спасение людей после атак РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил орденами "За мужество" военнослужащего Владислава Рожковского и военного корреспондента Марьяна Кушнира. Мужчины получили награды за спасение гражданских во время российских обстрелов Харьковщины и Киевщины.

Видео дня

Соответствующие указы подписал глава государства. Документы обнародовали в официальном интернет-представительстве президента.

"Горжусь, что Украина имеет таких людей. Спасибо за неравнодушие и защиту жизней – и на фронте, и в тылу. Именно благодаря таким людям наша страна держится и борется против врага. Спасибо!", – говорится в Telegram-канале Владимира Зеленского.

Сержант Владислав Рожковский с позывным "Омар" был одним из более 200 пассажиров поезда, который 27 января на Харьковщине атаковали оккупанты. Вместе с поездной бригадой он первым начал эвакуацию пострадавших, оказывал медицинскую помощь и помог женщине с младенцем выйти из вагона. Российский удар в тот день унес жизни пяти человек, еще двое получили ранения, а один человек пропал без вести.

К рядам ВСУ Владислав присоединился в мае 2022 года. Участвовал в операциях в Харьковской и Донецкой областях. Он командует расчетом FPV-дронов, под его руководством воины уничтожили значительное количество вражеской техники в районах Курдюмовки, Клещеевки, Полтавки, Андреевки и Русиного Яра.

Марьян Кушнир работает военным корреспондентом. 28 января, когда захватчики атаковали Белгородку, что на Киевщине, мужчина спас из горящей квартиры четырехлетнюю девочку. В результате той атаки погибли два человека – родители спасенного ребенка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, президент Владимир Зеленский отметил 8 энергетиков ДТЭК государственными наградами за поддержку устойчивости энергосистемы. Глава государства присвоил звание "Заслуженный энергетик Украины" Эдуарду Кашкову; орденом "За заслуги" III степени отметили Валентина Астафьева, Александра Зинченко и Виталия Колесника.

Также орденом "За мужество" III степени был отмечен Игорь Пустовойт и медалями "За труд и доблесть" были награждены Руслан Лобанов и Николай Поляков. Кроме того, орденом "За доблестный шахтерский труд" III степени был отмечен Павел Поляков.

