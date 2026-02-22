Зеленский о новой массированной атаке РФ: Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию. Видео

В ночь на 22 февраля Россия осуществила одну из самых масштабных атак по Украине за последнее время. Под огнем оказались Киев и ряд регионов, зафиксирована гибель человека и раненых.

Видео дня

Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрелы, заявил, что Москва "продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, продолжается ликвидация последствий ночного массированного обстрела. Российские войска выпустили по Украине почти 300 ударных дронов, большинство из которых – "Шахеды", а также 50 ракет различных типов. Значительную часть из них составляли баллистические ракеты.

"Били по Киеву и региону, Днепровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской областях. К сожалению, в Фастовском районе от удара погиб человек. Мои соболезнования родным и близким. Восемь человек ранены, среди них один ребенок", – отметил глава государства.

Главной целью врага стала энергетическая инфраструктура. Кроме того, пострадали жилые дома и объекты железной дороги.

Президент подчеркнул, что только за последнюю неделю Россия применила против Украины более 1300 ударных беспилотников, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет различных типов, среди которых – десятки баллистических.

"Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию", – указал он.

По его словам, в связи с этим Украина должна усиливать систему противовоздушной обороны, в частности получать комплексы, способные эффективно перехватывать баллистические ракеты.

Глава государства также поблагодарил международных партнеров за поддержку, в частности за помощь с закупкой ракет для ПВО через механизм PURL и прямые поставки. По его словам, каждый пакет помощи позволяет защищать критическую инфраструктуру и сохранять нормальную жизнь в условиях постоянной угрозы.

"Именно поэтому должны усиливать нашу ПВО. Нужны системы, эффективно работающие против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своими собственными поставками. Каждый такой пакет защищает критическую инфраструктуру и сохраняет нормальность жизни", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что ночью РФ атаковала Украину дронами и баллистикой и запустила ракеты со стратегических бомбардировщиков. В частности, ракетами россияне ударили по Киеву, в столице прогремели взрывы.

Также сообщалось, что Россия трижды атаковала дронами гражданских на Сумщине. Известно, что шесть человек погибли, есть раненые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!