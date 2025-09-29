Зеленский или Залужный: стало известно, кого украинцы хотят видеть следующим президентом

Социологическое исследование указывает на то, что самую высокую поддержку на потенциальных выборах президента, если бы таковые состоялись в ближайшее время, получили бы Владимир Зеленский, действующий президент Украины, и Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, ныне чрезвычайный и полномочный посол в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Если бы эти кандидаты соревновались во втором туре, победу мог бы получить Залужный.

Такие статистические данные опубликовал центр социсследований SOCIS. Опрос проводился в сентябре 2025 года.

Как ответили респонденты

Преимущество в первом туре выборов (согласно ответам тех, кто определился и будет голосовать) могли бы получить:

1. Владимир Зеленский, действующий президент – 29,2%;

2. Валерий Залужный, генерал, украинский посол в Британии – 26,6%;

3. Петр Порошенко, народный депутат, лидер "Европейской солидарности" – 7,7%;

4. Кирилл Буданов, генерал-лейтенант, начальник Главного управления разведки – 6,7%;

5. Андрей Билецкий, полковник, командир Третьего армейского корпуса – 5%.

За других кандидатов свои голоса готовы отдать менее 5% украинцев.

Если второй тур выборов состоялся бы в ближайшее время, и в нем соревновались Зеленский и Залужный, то голоса могли бы распределиться так:

- 45,4% – Валерий Залужный;

- 25,9% – Владимир Зеленский;

- 12,5% – не принимали бы участия в голосовании;

- 11,2% – против обоих;

- 5,1% – не определились.

Как писал OBOZ.UA, ранее опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, тогда как 34% не доверяют. Показатель баланса доверия-недоверия составляет +25%, что почти не изменилось по сравнению с началом августа (+23%).

