Сколько украинцев доверяют Зеленскому и как изменились настроения населения с весны: результаты опроса

После более трех лет полномасштабной войны и многочисленных внутренних и внешних вызовов, вопрос доверия граждан к президенту Украины Владимиру Зеленскому остается одним из ключевых индикаторов общественной поддержки власти. Социологи регулярно отслеживают настроения населения, чтобы оценить уровень доверия к главе государства и динамику изменений в обществе.

В первой половине сентября 2025 года уровень доверия украинцев к Зеленскому остался стабильным. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным исследования, 59% украинцев доверяют Зеленскому, тогда как 34% не доверяют. Показатель баланса доверия-недоверия составляет +25%, что почти не изменилось по сравнению с началом августа (+23%).

В то же время нынешний уровень доверия остается ниже, чем на пике этого года. В начале мая, после подписания Соглашения об ископаемых и накануне переговоров в Стамбуле, доверие к президенту достигало 74%. Зато в декабре 2024 года этот показатель был минимальным — 52%, что отражало сложный период после начала полномасштабного вторжения.

Баланс доверия сохраняется положительным и свидетельствует о стабильной поддержке президента среди украинцев.

Стоит отметить, что большинство украинцев верят в победу Украины в войне при условии надлежащей поддержки Запада. Население по-разному оценивает возможные мирные планы: концепция от Европы и Украины воспринимается сдержанно положительно, тогда как российский план почти однозначно отвергается. При этом украинцы ожидают, что даже при реализации "европейского" сценария угроза повторного нападения России сохранится.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство граждан Украины готовы поддержать прекращение огня только при условии предоставления международных гарантий безопасности. По данным опроса, такую позицию высказывают 75% респондентов.

