Заявил, что "испугался": в Полтавской области мужчина не явился в ТЦК после получения боевой повестки и поплатился

Суд в Горишних Плавнях, что в Полтавской области, приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который не явился по боевой повестке в назначенное время. Военнообязанного признали виновным в уклонении от мобилизации.

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До этого мужчина прошел военно-медицинскую комиссию и был признан годным к службе. Об этом сообщил Полтавский ТЦК и СП.

Что известно

"3 августа 2026 года Горишнеплавновский городской суд Полтавской области признал обвиняемого виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации – уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 336 Уголовного кодекса Украины", – говорится в материале.

Отмечается, что военно-медицинскую комиссию мужчина прошел еще в феврале 2024 года. Согласно ее заключению, его признали годным к службе. В марте того же года он получил боевую повестку, однако в установленное время не прибыл в ТЦК и причину неявки не сообщил.

На судебном заседании военнообязанный признал свою вину и отметил, что не явился в ТЦК, потому что испугался.

"Суд также учел его состояние здоровья, семейные обстоятельства, наличие двух несовершеннолетних детей, постоянное место работы, отсутствие предыдущих судимостей и активное содействие раскрытию уголовного преступления", – отметили в Полтавском ТЦК.

За уклонение от мобилизации суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы.

"Освобождение от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком создаст в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление безвластия и безнаказанности", – говорится в приговоре суда.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Киеве правоохранители раскрыли очередную схему уклонения от мобилизации. За 10 тысяч долларов США мужчин оформляли преподавателями в частных лицеях для получения отсрочки, однако в учебных заведениях уклонисты почти не появлялись.

Также мы писали о том, что в Украину экстрадировали 30-летнего жителя Винницкой области, которого подозревают в организации незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста через государственную границу. Мужчина скрывался на территории Молдовы, пытаясь избежать уголовной ответственности. Его передали украинским правоохранителям через пункт пропуска "Могилев-Подольский".

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