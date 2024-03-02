'Заставить Россию заплатить': в Тбилиси активисты напомнили, что РФ занимает незаконное место в ООН

Украинские и грузинские активисты в сотрудничестве с инициативной группой #unrussiaUN решили привлечь внимание к преступлениям России, которые она совершала на протяжении более 30 лет. А также напомнить миру, что РФ и по сей день незаконно занимает место СССР в ООН.

Для этого они вывесили баннер, призывающий "заставить Россию заплатить" на мосту Мира в городе Тбилиси, Грузия, сообщает OBOZ.UA.

На баннере есть QR-код, ведущий на петицию "Kick Russia out of the UN" на платформе change.org.

Созданная украинцами петиция уже набрала около 400 тысяч подписей.

Также на сайте инициативы #unrussiaUN собрана соответствующая доказательная база. В частности, о статье 23 Устава ООН, в которой говорится, что Советский Союз до сих пор существует, а Россия вообще не упоминается.

Важно помнить, что без признания незаконного присутствия России в ООН и, соответственно, в Совете Безопасности ООН, осуждения российских военных преступников, репарации и компенсации Украине (даже в случае смены режима в России) будут зависеть от доброй воли России, а не определяться легитимной судебной процедурой, отмечают активисты.

Также удаление РФ из ООН предоставит Украине возможность воспользоваться законными механизмами получения всех замороженных средств России по образцу Кувейта 1991 года.