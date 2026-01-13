Засевалки на Старый Новый год: лучшие тексты для детей и взрослых

Засевание – одна из древнейших зимних традиций в украинской культуре. Она символизирует начало нового года, пожелание достатка, здоровья и согласия в доме.

Засевалки передаются из поколения в поколение, сохраняя связь с народной традицией. OBOZ.UA публикует тексты лучших засевалок.

***

Сієм, сієм, сієм, засіваєм –

Повнися, земле, врожаєм!

Нехай вам уродить жито,

Щоб було краще жити!

Сієм, сієм, сієм, засіваєм –

Повнися, земле, врожаєм!

Нехай золота пшениця

Колосом колоситься!

Сієм, сієм, сієм, засіваєм –

Повнися, земле, врожаєм!

***

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

***

Сію-вію-посіваю,

З Новим роком вас вітаю,

Сію щедро із долоні

По долівці, по ослоні,

Засіваю вашу хату –

Будьте радісні й багаті,

Сію густо-перехресно –

На добробут людям чесним!

Промовляю з кожним кроком:

Миру всім! І з Новим роком!

***

Ми прийшли вас посівати

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з добром.

Від їди щоб стіл ломився,

Білий хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Миру й щастя всім бажаєм.

Щоб і вдома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

***

Сійся родися жито-пшениця,

На щастя, на здоров’я, на Новий рік,

Щоб вам вродило краще, як торік, –

У полі – зерном, у дома – добром,

В печі – пирогами, на столі – хлібами,

Хай буде ваша хата радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

***

Рано-вранці до схід сонця

Стукнув Ангел у віконце.

Він прийшов мені сказати,

Щоби Вам повіншувати.

Щоб були Ви всі здорові,

Врожаї збирали нові,

Кукурудзу, просо –

На багату осінь,

Щоб були Ви гарні, пишні,

Як весною вишні.

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік,не на два,

А на многії літа!

