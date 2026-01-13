Засевалки на Старый Новый год: лучшие тексты для детей и взрослых
Засевание – одна из древнейших зимних традиций в украинской культуре. Она символизирует начало нового года, пожелание достатка, здоровья и согласия в доме.
Засевалки передаются из поколения в поколение, сохраняя связь с народной традицией. OBOZ.UA публикует тексты лучших засевалок.
***
Сієм, сієм, сієм, засіваєм –
Повнися, земле, врожаєм!
Нехай вам уродить жито,
Щоб було краще жити!
Сієм, сієм, сієм, засіваєм –
Повнися, земле, врожаєм!
Нехай золота пшениця
Колосом колоситься!
Сієм, сієм, сієм, засіваєм –
Повнися, земле, врожаєм!
***
Сійся, родися,
Жито, пшениця,
Горох, чечевиця,
І всяка пашниця,
Внизу корениста,
Зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік
Було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі
І в коморі, і на полі.
***
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя-долі вам бажаєм!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м’ясо,
І млинці, і пиріжки,
І пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
І щасливі, і веселі!
***
Сію-вію-посіваю,
З Новим роком вас вітаю,
Сію щедро із долоні
По долівці, по ослоні,
Засіваю вашу хату –
Будьте радісні й багаті,
Сію густо-перехресно –
На добробут людям чесним!
Промовляю з кожним кроком:
Миру всім! І з Новим роком!
***
Ми прийшли вас посівати
Щоб усіх пошанувати.
Сієм, сіємо зерном,
Новий рік щоб був з добром.
Від їди щоб стіл ломився,
Білий хліб не перевівся.
Сієм, сієм, посіваєм,
Миру й щастя всім бажаєм.
Щоб і вдома, і на полі
Вам всього було доволі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
***
Сійся родися жито-пшениця,
На щастя, на здоров’я, на Новий рік,
Щоб вам вродило краще, як торік, –
У полі – зерном, у дома – добром,
В печі – пирогами, на столі – хлібами,
Хай буде ваша хата радістю багата,
Хай славиться добром, медом, пивом і вином,
Хорошими пирогами та щасливими піснями!
***
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті –
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку –
З новим щастям, з Новим роком!
***
Рано-вранці до схід сонця
Стукнув Ангел у віконце.
Він прийшов мені сказати,
Щоби Вам повіншувати.
Щоб були Ви всі здорові,
Врожаї збирали нові,
Кукурудзу, просо –
На багату осінь,
Щоб були Ви гарні, пишні,
Як весною вишні.
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
Не на рік,не на два,
А на многії літа!
