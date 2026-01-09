Когда Масленица в 2026 году: точные даты празднования

Масленица сочетает древние языческие представления и христианскую традицию подготовки к Великому посту. Это время прощания с зимой, семейных встреч и щедрых застолий. В эти дни разрешено то, что впоследствии будет запрещено постом, – молочные блюда и яйца.

Масленицу издавна воспринимали как особый переходный рубеж между холодом и весной. OBOZ.UA рассказывает, когда в 2026 году будут праздновать Масленицу и какие есть традиции праздника.

Когда празднуют Масленицу в 2026 году

Масленица (также известная как Колодий) всегда предшествует Великому посту, поэтому ее даты меняются каждый год. В 2026 году сырная неделя начнется 16 февраля, в понедельник, и продлится до 22 февраля, воскресенья. Уже 23 февраля для верующих начинается Великий пост.

Дату Масленицы определяют, отсчитывая 56 дней назад от Пасхи: 48 дней поста и неделю празднований. Именно поэтому Масленица никогда не имеет фиксированного числа, но всегда остается важной вехой церковного и народного года.

Значение праздника

Масленица символизирует обновление, примирение и надежду на добрый год. В этот период еще разрешено употреблять сыр, масло, молоко, яйца, но мясо уже исключали из рациона, постепенно готовя тело и дух к посту.

В народе верили: чем веселее и щедрее провести Масленицу, тем богаче и урожайнее будет год.

Традиции Масленицы

Праздник сопровождался гуляниями, ярмарками, соревнованиями, играми, песнями и танцами. За столом преобладали вареники с творогом, блинчики, борщ с рыбой, капустняк.

Особое место занимал обряд с чучелом зимы. Его символически "рожали", "крестили", водили по селу, а в конце недели сжигали, прощаясь с холодной порой и призывая весну.

Название Колодий происходит от шутливого, но показательного обычая: холостым парням привязывали колодку как напоминание об обязанности создать семью. Чтобы "откупиться", они должны были угощать всех желающих.

День за днем: как празднуют Масленицу

Понедельник – "встреча": готовят продукты, пекут первые блины, делают чучело Масленицы.

Вторник – "заигрывание": начинаются массовые гуляния, катание на санках, игры, представления, знакомства и формирование пар.

Среда – "лакомка": семейные визиты, угощения, блины для тещи и близких, благодарность и примирение.

Четверг – "разгуляй": в самый громкий день прекращали работу, устраивали соревнования, хороводы, пение и большие застолья.

Пятница – "тещины вечеринки": зятья принимают тещу в гостях и угощают блинами, демонстрируя уважение и гостеприимство.

Суббота: невестка принимает родственников мужа, угощает блюдами.

Прощеное воскресенье – день примирения: просят прощения, прощают обиды, готовятся к посту, а вечером сжигают чучело Масленицы.

