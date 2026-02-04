Защитит ваш урожай: чем опрыскивают сад в феврале

Февраль для садоводов – не только месяц ожидания весны, но и время первых важных работ в саду. Именно во время зимних оттепелей появляется возможность провести профилактическую обработку деревьев и кустов. От того, насколько правильно и вовремя она будет сделана, зависит здоровье растений на протяжении всего сезона.

В этот период вредители и возбудители болезней еще не активны, поэтому их легче уничтожить. Важно учитывать не только выбор препаратов, но и погодные условия. Грамотная февральская обработка помогает существенно уменьшить риск потери урожая.

Когда и при каких условиях проводят опрыскивание

Первую обработку сада проводят только в период стабильной оттепели. Оптимально, чтобы днем температура держалась на уровне +4...+5 °C, а ночью не опускалась ниже -4 °C. Опрыскивание выполняют исключительно по нераспустившимся почкам, ведь молодые ткани очень чувствительны к концентрированным растворам. Нарушение этих условий может привести к ожогам и угнетению растений. Также важно выбирать сухой, безветренный день, отмечает vsn.ua.

Бордосская смесь: классика для профилактики

Бордосская смесь остается одним из самых эффективных средств против грибковых и бактериальных заболеваний. Для февральской обработки обычно используют 3% раствор, который готовят из медного купороса и негашеной извести. Компоненты растворяют отдельно, после чего осторожно соединяют, вливая купорос в известковое "молоко". Готовый раствор имеет светло-голубой оттенок. Им обрабатывают деревья и кусты до распускания почек, а при появлении зеленого конуса концентрацию уменьшают.

Железный купорос: защита и подкормка

Железный купорос применяют для обработки сада, если почки еще находятся в состоянии покоя. Его растворяют в теплой воде, получая 3-4% концентрацию. Средство эффективно уничтожает споры грибков, мхи и лишайники, а также помогает восполнить дефицит железа. Обработка таким препаратом особенно полезна для старых деревьев. При этом важно не превышать рекомендуемую норму.

Медный купорос: универсальный вариант

Медный купорос широко применяют для профилактики многих заболеваний плодовых культур. Для февральской обработки готовят 1% раствор, который подходит для деревьев и кустов с нераспустившимися почками. Препарат разводят в теплой среде и обязательно процеживают перед использованием. Кроме опрыскивания растений, медный купорос применяют и для обеззараживания почвы перед высадкой рассады. В таком случае используют более концентрированный раствор.

Важное правило

Чтобы обработка была максимально эффективной и безопасной, препараты нужно чередовать. Если осенью сад опрыскивали железным купоросом, в конце зимы лучше отдать предпочтение медным средствам. Постоянное использование одного и того же препарата снижает его эффективность и может негативно повлиять на растения. Грамотное чередование помогает поддерживать баланс и надежно защищать сад. Именно такая стратегия является залогом здорового и стабильного урожая.

