Защищал Украину в самых горячих точках: на фронте погиб командир артиллерийской разведки с Сумщины. Фото

На Сумщине 10 июля остановилось сердце командира артиллерийской разведки 27 реактивной артиллерийской бригады имени кошевого атамана Петра Калнышевского, сержанта Александра Кандыбы. Он защищал Украину еще до начала полномасштабного вторжения: трехлетний контракт с ВСУ подписал в 2015-м.

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В 2022 году Александр снова взял в руки оружие, он прошел самые горячие точки российско-украинской войны. О потере сообщили сумские издания "Панорама" и "Город Сумы".

Что известно о Герое

Александр Кандыба родился 23 апреля 1983 года в селе Рогинцы Роменского района. После школы поступил в юридический институт в Сумах, однако спустя год оставил учебное заведение.

Вскоре Александра призвали на срочную службу. Сначала он служил связистом в Полтаве, а затем продолжил службу в Президентском полку в Киеве.

После начала российской агрессии Александр Кандыба добровольцем стал в ряды Вооруженных сил Украины: трехлетний контракт он подписал в 2015 году. Служил связистом в Сумском артиллерийском подразделении, где прошел путь от рядового до сержанта.

"Между ротациями возвращался в родное село, где всегда был опорой для своей семьи. Очень трудолюбивый, ответственный, Александр помогал родителям по хозяйству: работал на земле, ухаживал за домашними животными, делал все с душой и заботой", – написали о воине журналисты "Панорамы".

С началом полномасштабного вторжения Александр снова встал на защиту Украины. В начале 2025 года он прошел обучение во Львове по специальности метеослужащего и служил в составе 27-й реактивной артиллерийской бригады.

"Родные вспоминают Александра как молчаливого, спокойного и выносливого воина, который защищал Украину в горячих точках Донецкой, Луганской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Он почти не бывал в отпусках, постоянно находясь на передовой", – отмечает издание "Город Сумы".

Погиб Александр Кандыба на родной Сумщине, где нес службу в последнее время: сердце воина перестало биться 10 июля.

А 13 июля родные, друзья и земляки навеки попрощались с Героем, которому навеки останется 42 года. В тот день в Роменской громаде был объявлен траур.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что во время ракетно-дронового удара по Ивано-Франковску в ночь на 21 февраля погиб военный химик Роман Бобик.

А на передовой принял свой последний бой молодой защитник из Одесской области Максим Свистунов. Ему было всего 22 года. Последний бой солдат принял на Харьковщине.

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