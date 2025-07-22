Во время ракетно-дронового удара по Ивано-Франковску погиб военный химик Роман Бобик. Фото

Во время массированной российской атаки по Ивано-Франковску в ночь на 21 июля, погиб военный химик Роман Бобик. Жизнь защитника оборвалась на территории военного объекта.

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Печальную весть, 22 июля, сообщили в Facebook-сообществе "Центральная библиотека Матеевецкой общины". Там отметили, что Герой боролся за свободу за независимость Украины.

"С невыразимой болью в сердце сообщаем вам, что в результате обстрела на территории военного объекта в Ивано-Франковской области погиб наш Герой, житель с. Залучье – рядовой Роман Бобик, 17.04.1973 г.р.", – говорится в сообщении.

Что известно о защитнике

Роман стал на защиту Родины по мобилизации в начале марта 2025 года.

По информации "Суспільного", мужчина служил химиком-дегазатором отделения специальной обработки вооружения и техники взвода радиационной, химической, биологической защиты 114 бригады тактической авиации.

Военный запомнился как смелый, добрый и самоотверженный боец, который до последнего был верен Украине

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Героя. Вечная память и слава Герою! О времени встречи Героя Романа сообщим позже", – указано в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 21 июля Россия устроила массированную атаку и направила ударные дроны и ракеты и по Ивано-Франковской области. В результате атаки в трех селах повреждена инфраструктура, есть пострадавшие, среди них – 11-летний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении фронта 18 июля погиб 26-летний защитник Ярослав Петровский из Черкасской области. Он служил водителем обслуги миномета.

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