Во время ракетно-дронового удара по Ивано-Франковску погиб военный химик Роман Бобик. Фото
Во время массированной российской атаки по Ивано-Франковску в ночь на 21 июля, погиб военный химик Роман Бобик. Жизнь защитника оборвалась на территории военного объекта.
Печальную весть, 22 июля, сообщили в Facebook-сообществе "Центральная библиотека Матеевецкой общины". Там отметили, что Герой боролся за свободу за независимость Украины.
"С невыразимой болью в сердце сообщаем вам, что в результате обстрела на территории военного объекта в Ивано-Франковской области погиб наш Герой, житель с. Залучье – рядовой Роман Бобик, 17.04.1973 г.р.", – говорится в сообщении.
Что известно о защитнике
Роман стал на защиту Родины по мобилизации в начале марта 2025 года.
По информации "Суспільного", мужчина служил химиком-дегазатором отделения специальной обработки вооружения и техники взвода радиационной, химической, биологической защиты 114 бригады тактической авиации.
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"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Героя. Вечная память и слава Герою! О времени встречи Героя Романа сообщим позже", – указано в сообщении.
Что предшествовало
В ночь на 21 июля Россия устроила массированную атаку и направила ударные дроны и ракеты и по Ивано-Франковской области. В результате атаки в трех селах повреждена инфраструктура, есть пострадавшие, среди них – 11-летний ребенок.
Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении фронта 18 июля погиб 26-летний защитник Ярослав Петровский из Черкасской области. Он служил водителем обслуги миномета.
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