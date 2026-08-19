Защищал Украину со времён АТО/ООС: из российского плена вернулся военнослужащий из Житомирской области

19 августа в Украину из российского плена вернулся 29-летний военнослужащий Вадим Сергийчук из села Коваленки Любарской общины в Житомирской области. Защитник участвовал в АТО/ООС, а после начала полномасштабного вторжения продолжил службу в Силах обороны Украины.

Видео дня

Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных запорожцев. Об этом "Укринформу" рассказала его тетя Татьяна Морозюк.

После окончания обучения в Житомирском агротехническом колледже Вадим посвятил себя защите Украины, отметила его тетя.

В сентябре 2024 года военнослужащий попал в плен в Донецкой области. Родным сразу сообщили об этом, однако они не знали, где именно он находится. Вадим — единственный сын в семье.

"Вадим — очень искренний, добрый и послушный ребёнок. Он всегда идёт всем навстречу и никогда не отказывает в помощи тем, кто к нему обращается", — рассказала тётя Татьяна Морозюк.

По её словам, мать Вадима сейчас находится в больнице из-за серьёзных проблем со здоровьем. Об освобождении сына из российского плена ей уже сообщили.

Что известно об обмене военнопленными

19 августа из плена были освобождены 103 военнослужащих, самому старшему из них – 59 лет, самому младшему – 26 лет.

Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и пограничники, которые воевали на Мариупольском, Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что государство не забывает о гражданах, которые до сих пор остаются в российском плену. По его словам, работа над их освобождением и возвращением домой продолжается.

Как писал OBOZ.UA, освобожденные из российского плена украинские защитники поделились первыми эмоциями после возвращения домой. Воины получили возможность позвонить родным, и эти разговоры стали для них особенно трогательным моментом после месяцев и даже лет в плену.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!