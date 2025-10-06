Украинцам усложнят пересечение границы с Польшей: на каком пункте пропуска будут ограничения

На украинско-польской границе возможны задержки движения транспорта – причем как на выезд из Украины, так и на въезд. Причина – ремонт дорожного покрытия перед пунктом пропуска "Рава-Русская".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили:

Начало ремонтных работ запланировано на 9 утра 7 октября.

Предварительно они завершатся 30 октября.

"Работы начнутся на полосах движения – как на въезд в Украину, так и на выезд. Ремонт стартует с полос въезда, где движение временно полностью перекроют, а транспорт будет направляться на одну из полос, предназначенных для выезда из Украины", – говорится в сообщении.

В связи с этим, подчеркивается, возможно замедление оформления транспортных средств на выезд. Ведь будет работать только одна полоса движения.

Как выехать и въехать в Украину из Польши

В то же время, отметили в Гостаможенной службе, для комфортного пересечения границы путешественники могут воспользоваться другими пунктами пропуска. В частности:

"Ягодин".

"Устилуг".

"Угринов".

"Грушев".

"Краковец".

"Шегини".

"Нижанковичи".

"Смильница".

Вместе с тем актуальную информацию по загруженности пунктов пропуска на всей границе Украины можно получить с помощью интерактивной карты Гостаможенной службы. Она находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, для въезда в Польшу украинцам нужно иметь действующий загранпаспорт, медицинскую страховку с покрытием от 30 000 евро и достаточно средств – минимум 300 злотых на короткую поездку или 75 злотых на каждый день пребывания (соответственно 3403 грн и 850 грн). Также в зависимости от страны пограничники требуют 200-2500 злотых на обратный путь.

