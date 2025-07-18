Запеченный молодой картофель с сыром Dorblu: вкус приятно удивит

Молодой картофель можно не просто сварить с укропом и маслом, но и очень вкусно запечь, пожарить и приготовить на огне. Стоит отметить, что она идеально сочетается со всеми продуктами и соусами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного молодого картофеля с сыром Dorblu.

Ингредиенты:

700 г картофеля (среднего размера)

Делаем поперечные параллельные надрезы, не дорезая до конца.

Варим в подсоленной воде 4–5 мин, чтобы немного проварилась.

Соус:

100 г несладкого йогурта или сметаны (15-20% жирности)

2 ст. л. мелко порезанной зелени

50 г сыра Dorblu

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, сделайте надрезы, отварите. Подваренный картофель выкладываем на противень и запекаем при 220°C (режим гриль или верхний + нижний жар) примерно 10-15 мин до золотистой корочки.

2. Соус: смешайте все.

3. Далее немного соуса вылейте на горячий противень, возвращаем картофель обратно еще на 2-3 минуты и сверху добавьте еще 20 г натертого Dorblu, и на тарелку!

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