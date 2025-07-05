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Запеченный молодой картофель по-итальянски с кабачками и цедрой лимона: вкус приятно удивит
Молодой картофель – отличный овощ для запекания. Стоит отметить, что картофель хорошо сочетается со всеми овощами, а также специями, зеленью, сыром, мясом, грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с филе и кабачками.
Ингредиенты:
- кабачок
- картофель
- филе
- растительное масло
- чеснок
- специи
- панировочные сухари
- цедра лимона
Способ приготовления:
1. Картофель порежьте средними кусками, филе кубиком, а кабачок кружочками.
2. Филе замаринуйте в масле со специями и тертым чесноком. После добавьте панировочные сухари и перемешайте.
3. Кабачки, картофель и филе переложите на противень с пергаментом, сверху добавьте еще специи и цедру лимона.
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