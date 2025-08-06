'Закройте небо': в городах Европы состоялись акции украинской общины. Фото

2–3 августа в ряде европейских столиц – Париже, Милане, Варшаве, Мадриде, Роттердаме и других городах – состоялись масштабные акции с участием украинской общины. Главным месседжем протестов стало обращение к мировому сообществу с требованием усилить поддержку Украины, в частности закрыть небо над страной.

Видео дня

Об этом сообщает OBOZ.UA. Акции имеют целью не только поддержать украинцев за рубежом, но и усилить международное давление на Россию для прекращения агрессии.

Акции в Европе в поддержку Украины

Сотни украинцев вышли на улицы, чтобы привлечь внимание к продолжающемуся террору России, который проявляется в массированных ракетных ударах по мирному населению. Участники акций держали плакаты с призывами: "Российские ракеты убивают детей", "ПВО – это защита гражданских", "Россия – государство-террорист".

Они подчеркнули необходимость ускорить передачу Украине современных систем противовоздушной обороны для эффективной защиты от атак с воздуха, которые продолжают уносить жизни невинных людей.

Представители украинской общины также осудили попытки России дискредитировать Украину на международной арене путем распространения фейков и пропаганды. Они подчеркнули, что информационная война не менее опасна, чем вооруженная, и призвали мир поддерживать правду о событиях в Украине.

По словам представителей украинской диаспоры, подобные митинги в ближайшие недели состоятся и в других странах Европы, в частности в Великобритании.

Как сообщал OBOZ.UA:

4 августа Нидерланды объявили о передаче Украине пакета помощи. В него вошло оружие, закупленное у США, в частности комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

14 июля президент США Дональд Трамп анонсировал отправку в ближайшее время в Украину "17 Patriot". Предполагалось, что за американские системы ПВО заплатят страны Европы.

Однако, по данным СМИ, первая обещанная поставка состоится не ранее чем весной 2026 года. Доставка других систем займет еще больше времени. Для ускорения поставок ведутся интенсивные переговоры с производителем Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа Германия анонсировала передачу Украине двух комплексов Patriot в рамках соглашения с США. Поставка должна состояться в ближайшие дни, а полная комплектация, включая ракеты и оборудование, – в течение двух-трех месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!