Зачем в СССР заливали тормозную жидкость в фары авто: это выглядело странно

Во времена СССР быт автомобилистов напоминал бесконечный квест на выживание и исправление конструкторских недочетов подручными средствами. Одним из самых странных, на первый взгляд, лайфхаков была тормозная жидкость внутри фар.

Если сегодня увидеть красную или желтоватую жидкость в оптике старого "Жигуля", можно подумать, что это тюнинг, но на самом деле это была вынужденная мера из-за бедности и дефицита. OBOZ.UA рассказывает, зачем так делали и чем это могло обернуться для автомобиля.

Зачем в фары заливали жидкость

Большой проблемой советских автомобилей была негерметичность фар. Из-за плохих уплотнителей внутрь попадал влажный воздух, что приводило к появлению конденсата. Зимой эта влага замерзала, а летом – вызывала коррозию отражателя (рефлектора). Поскольку купить новую фару было почти невозможно, а ее хромированное покрытие быстро облазило от влаги, водители придумали "химическую защиту". Тормозная жидкость обладает гигроскопическими свойствами, то есть она буквально впитывала в себя влагу, не давая ей оседать на металле и стекле.

Как это работало

Водитель откручивал лампу или снимал стекло и заливал в корпус небольшое количество жидкости – так, чтобы она тонким слоем покрывала нижнюю часть фары. Считалось, что пар жидкости создает защитную пленку на зеркальной поверхности и так препятствует ржавению. На дорогах даже существовала определенная "мода": красная жидкость выглядела как своеобразный аксессуар, выделявший машину в потоке.

Какие это имело последствия

Несмотря на кажущуюся пользу, этот метод имел кучу минусов. Во-первых, тормозная жидкость при нагревании от лампы могла испаряться и оставлять налет на внутренней стороне стекла, что существенно ухудшало видимость ночью – свет становился тусклым и рассеянным. Во-вторых, агрессивный химический состав жидкости со временем сам мог разъедать то самое напыление, которое должен был бы защищать. Ну и хуже всего – при большом количестве жидкость могла банально замкнуть контакты лампы или даже загореться от перегрева, превращая "лайфхак" в прямую угрозу пожара.

Вот и получалось, что, пытаясь спасти одну дешевую деталь, люди рисковали собственной безопасностью, потому что нормального сервиса и запчастей просто не существовало. И таким был быт в СССР во всех сферах жизни.

