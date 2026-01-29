Зачем в СССР клали газеты в холодильник: лайфхак действительно работал

Во времена СССР быт граждан был полон странных ритуалов, обусловленных тотальным дефицитом и низким качеством товаров, производимым так называемым "супергосударством". Привычки советских людей, выработанные в те времена, сегодня выглядят, по меньшей мере, дико и неудобно, хотя и могут быть достаточно эффективными.

К примеру, жители Союза массово клали газеты в холодильник. Сейчас сложно понять, зачем так поступали, тем не менее, у этого лайфхака был вполне практичный, хотя и досадный смысл. OBOZ.UA рассказывает о нем подробнее.

Чтобы понять, зачем требовалось это причудливое действие, стоит вспомнить, насколько примитивными были советские холодильники. Бытовая техника, которую производили на советских заводах, выполняла свои функции как попало – не держала температуру и нужную влажность. Поэтому продукты внутри то пересыхали, то перемокали, лед намерзал на хладоэлементах огромными глыбами, а микроклимат постоянно "гулял". В таких условиях и без того дефицитные продукты портились мгновенно.

Главная беда была во влажности. Из-за ее избытка пища покрывалась плесенью и гнила. Если же влаги не хватало, хлеб становился каменным, овощи вяли, а зелень превращалась в гербарий.

И вот для регулирования влажности и требовались газеты. Бумага впитывала лишнюю влагу, а когда воздух становился слишком сухим – отдавала его обратно. Но хозяйкам приходилось часто менять грязную и мокрую бумагу, чтобы уже и сама газета не начала плесневеть.

Кроме того, газеты использовали, чтобы заворачивать продукты. В нее заматывали хлеб, чтобы спасти его от плесени, колбасы и сыр, чтобы они не засыхали до состояния подошвы; картофель, морковь и лук – чтобы уберечь от гниения.

Кроме того, бумага решала и другие проблемы бедного быта. Газеты немного "утепляли" продукты, защищали их от льда в морозилке и упрощали уборку. Газетными листами застилали полки, чтобы не отмывать с них грязь от испорченных продуктов, а она появлялась довольно часто. В таком случае газету просто выбрасывали и заменяли новой.

Почему газеты стали материалом, который использовали в холодильниках? Ответ прост и печален: в СССР почти не было нормальной упаковки. Полиэтиленовые пакеты были роскошью, которую стирали после каждого использования и заклеивали до последнего, а газеты были в каждом доме и стоили копейки. Правда, люди старались, чтобы еда не касалась типографского текста, потому что свинец в типографской краске был откровенным ядом.

Газеты в холодильнике были не изящной привычкой, а вынужденным способом хоть немного продлить жизнь продуктам в стране тотального обнищания. К счастью, со временем этот печальный "лайфхак" стал лишь частью истории, которую не хочется повторять.

