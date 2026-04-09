Зачем в СССР выстиранное белье выносили на мороз: в этом было простое преимущество

В советские времена зимой постиранное белье часто выносили сушиться прямо на улицу. Это было не странной привычкой, а вполне практичным решением.

Такой способ помогал сделать вещи свежее, жестче и удобнее для глажки. OBOZ.UA рассказывает, откуда возникла эта традиция.

Многие помнят зимнюю картину из советских дворов, когда на веревках среди мороза висело постиранное белье. Сегодня, в век современных стиральных машин и сушилок, такой способ может казаться странным, но когда-то он был вполне привычным.

Секрет заключался в явлении сублимации. В морозную и ветреную погоду влага в ткани могла испаряться, минуя привычное таяние. Благодаря этому белье постепенно высыхало даже на холоде. После такой сушки вещи становились не только сухими, но и более твердыми на ощупь.

Именно эта жесткость и была одним из главных преимуществ. После мороза ткань легче поддавалась глажке, а сам процесс занимал меньше времени. Для хозяек это было важно, особенно когда домашних дел и без того хватало.

Кроме этого, мороз придавал белью особое ощущение свежести. Многие люди до сих пор убеждены, что ни один кондиционер для стирки не дает такого чистого запаха, как зимний воздух. Для старшего поколения это часть привычного быта.

Еще одно преимущество заключалось в том, что холод помогал избавляться от бактерий, клещей и неприятных запахов. Минусовые температуры выполняли роль естественного обеззараживания, без дополнительных средств и химии.

Не менее важной была и бытовая сторона вопроса. В небольших квартирах сушить вещи дома было неудобно, ведь белье занимало много места. Вынося его на улицу, хозяйки освобождали пространство в комнатах и не перегружали батареи.

Даже сегодня некоторые возвращаются к этому способу, особенно зимой. Правда, достичь того же эффекта, как прежде, уже сложнее, ведь воздух в больших городах стал значительно более загазованным.

