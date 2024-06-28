Зачем в СССР ставили по две входные двери в квартиру: причина очень проста

Советский Союз отличался своей способностью находить оригинальные подходы к решению проблем общества. Одним из этих нетипичных решений была установка двойных дверей.

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Для современных жителей больших городов эта особенность кажется нерациональной, но во времена СССР такая конструкция была вполне обоснована и необходима. О причинах этого рассказывает OBOZ.UA.

Вместо того чтобы наладить производство, советские власти начали выпускать книги о том, как сделать дефицитные продукты своими руками. Вместо того чтобы улучшать уровень жизни, продавали водку на каждом шагу, а вместо того, чтобы открыть рынок недвижимости, начали строить убогие хрущевки.

Такой своеобразный способ решения проблем был на каждом шагу и касался даже мелочей. Например одной из характеристик многоэтажного жилья 1950-1960-х годов было наличие двух дверей.

Тепловая изоляция и защита от шума

Сначала в дешевых хрущевках ставили только одну деревянную входную дверь. Учитывая их качество, неудивительно, что они плохо удерживали тепло и имели ужасную звукоизоляцию. В результате жители квартир замерзали зимой и всегда слышали разговоры соседей. Некоторые пытались решить эту проблему самостоятельно с помощью дермантина и поролона, но это не помогало.

В конце концов жильцы дома начали жаловаться, после чего застройщик вместо того, чтобы повышать качество материалов, начал ставить по две двери.

С тех под дополнительные двери создавали пространство, которое играло роль изоляционного слоя, препятствующего проникновению холодного воздуха и лишних звуков в квартиру.

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