Водка – всегда и везде: как и почему люди спивались в СССР

Если вы интересовались историей СССР, то, вероятно, прекрасно знаете о "традиции" выпивать на работе и вообще о не совсем здоровом отношении к алкоголю. Можно было бы подумать, что это все гиперболизация, но на самом деле нет.

В Советском Союзе водка стала своеобразным способом бегства от реальности, потому там и был столь распространен алкоголизм. Более подробно о причинах того, почему люди спивались, рассказал известный белорусский блогер и исследователь СССР Максим Мирович.

Хотя советская власть и пыталась создать иллюзию идеального трудолюбивого общества, вся система будто была создана для того, чтобы подавлять людей, их амбиции, недовольства и т.д. Поэтому неудивительно, что одно из хобби нереализованных граждан было тесно связано с водкой, которая еще и стоила в то время очень дешево.

Самореализация

В СССР у людей не было никакого стимула к тому, чтобы развиваться. Жители союза не могли получить ощутимого результата за свои старания. Частного бизнеса там не было, карьерный рост почти не влиял на уровень жизни, а если вы изобрели что-нибудь гениальное, то максимум получили бы грамоту и путевку на отдых в дружественную страну.

Однообразие, серость и безисходность толкали людей в бутылку, ведь зачем работать и стараться, если все равно ничего не изменится. Даже с работы не уволят, ведь в лучшем государстве не должно быть безработицы.

Толерантность к пьяницам

В союзе и власть, и общество довольно толерантно относились к алкоголикам. В кинематографе пьяниц изображали, как добрых недотеп, которые немного перебрали.

На работе тоже с алкашами не боролись в достаточной степени. Максимум могли сделать предупреждение или повесить на стене плакат о том, что пить плохо, но об увольнении почти никогда речи не шло. Руководству предприятий было все равно, пьяны ли их работники, главное, чтобы на смене не произошло никаких событий, которые несли бы за собой огласку.

В семейной жизни тоже алкоголизм не осуждался. Если какой-то мужчина напивается и бьет свою жену, то ей просто не повезло. За разрыв таких отношений могли начать винить их жертву, а пьяниц оправдывать фразой "бьет значит любит".

Кроме того, массово никто даже не говорил о том, что алкоголизм – это проблема, с которой нужно бороться. Вероятно, это потому, что единственным правильным решением было бы коренное изменение советской системы.

Влияние власти

Советская власть не только косвенно, но и прямо повлияла на то, что люди спивались. Алкоголь – это был своеобразный социальный наркотик, который позволял избегать мятежей и держать людей в покорности благодаря тому, что происходила постепенная деградация населения.

Бутылка водки в СССР стоила всего 2 рубля и 87 копеек, что по сравнению с современными ценами и зарплатами значительно дешевле. За такую ​​цену рабочие спокойно могли скинуться и вместо обеда в столовой приобрести бутылку "на троих", да еще немного денег на закуску осталось бы.

Кроме того, водку можно было купить везде и всегда. Даже тогда, когда в магазинах не было буквально ничего, кроме кильки в томате и кислого хлеба, алкоголя дефицит не касался.

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