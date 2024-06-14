Сделай сам: как СССР учил людей выживать в условиях всеобщей бедности

Советские власти сознательно строили систему тотальной бедности и дефицита. Доказательством этому является то, что вместо того, чтобы наращивать производство, они учили своих граждан выживать, используя подручные средства.

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Все, что сложно было купить или вообще найти, людям предлагали сделать своими руками. Иногда доходило до абсурдных вещей, о которых рассказал известный белорусский блоггер и исследователь СССР Максим Мирович.

Фанаты союза часто подчеркивают, что раньше всем жилось хорошо, ведь в обществе не было ни богатых, ни бедных. Все были одинаковыми, потому никто никому не завидовал. С этим трудно поспорить, ведь все кроме номенклатуры действительно получали одинаковые зарплаты и жили одинаково плохо.

Вместо того, чтобы путешествовать, самореализоваться, люди думали, где взять деньги на внеочередной ремонт обуви и как перешить старые рваные вещи в новые.

В это время власти СССР не пытались повысить уровень жизни в стране, а выпускали книги и журналы о том, что можно сделать, чтобы было легче выжить в условиях нищеты.

Маленькие уловки для взрослых

Для взрослых в СССР было немало литературы, которая учит делать поделки. К примеру в журнале "Наука и Жизнь" была рубрика"Домашнему мастеру", в которой людям рассказывали о том, как починить те или иные вещи, ведь новые было купить почти невозможно в условиях дефицита.

Таким образом, советским гражданам рекомендовали использовать то, что всегда есть под рукой, то есть гвозди, клей ПВА или БФ, скрепки, изоленту и т.д. Все эти вещи можно всегда и в любом количестве украсть с завода/стройки/больницы.

Также людям предлагали делать мебель и другие вещи для дома буквально из мусора. Вот, например, обложка книги "Сделай сам" 1934 года.

Верхушкой абсурда и издевательства над людьми стала книга "Сделай сам", в которой совершенно серьезно предлагали самостоятельно делать дефицитные пищевые продукты. Люди, которые целый день работают на заводах, потом стоят в километровых очередях должны были прийти домой и собственноручно делать шампанское, шпроты, зефир и т.д.

После того, как люди приготовили себе шампанское и сыр, можно было сделать несколько елочных украшений и с чистой душой встречать Новый год.

Детские поделки

В стране, которая отправила человека в космос, не могли сделать даже нормальные детские игрушки, поэтому малыши вынуждены были брать дело в свои руки.

В магазинах с детскими товарами можно купить дутые пирамидки, деревянные кубики, синенькие жестяные совочки для песочницы, формочки, несколько дубовых машинок и огромную деревянную юлу. Однако более красивые игрушки, фигурки солдатиков и конструкторы были ужасным дефицитом. Поэтому детям предлагали делать это все из подручных материалов, например из соломы.

Из желудей и спичек дети должны были делать солдатиков, которые "не уступают по качеству импортным". Но на самом деле такие поделки разваливались через несколько дней.

Тогда же на магазинных полках начали появляться книги "Бумага и ножницы", ведь зачем же производить качественные игрушки, если дети могут самостоятельно вырезать их себе из бумаги.

В то время как дети с "загнивающего Запада" играли с куклами "Барби", советским девочкам предлагали вырезать и склеивать их самостоятельно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как в СССР пропагандировали нормальность тотальной нищеты.

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