Зачем в СССР собирали мочу беременных женщин и для чего ее кололи партийной элите

Уринотерапия, то есть лечение мочой, приобрела популярность в СССР в условиях дефицита медикаментов и распространения интереса к "природным" методам оздоровления. Несмотря на отсутствие научного обоснования, эта практика активно поддерживалась энтузиастами, обсуждалась в медицинских кружках и применялась в клинических экспериментах.

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В 1930-х годах даже появился препарат под названием "Гравидан" – стимулятор на основе мочи беременных женщин, который позиционировался как универсальное средство для повышения жизненного тонуса. . В сети рассказали, как уринотерапия достигла уровня государственной поддержки и почему возникли масштабные псевдонаучные проекты.

Исследование немецкого эндокринолога Ашгейма

В 1927 году немецкий эндокринолог Зельмар Ашгейм обнаружил необычное явление: подкожное введение мочи беременной женщины белым мышам вызывало у животных интенсивное возбуждение. Причина – высокое содержание гонадотропного гормона, влияющего на половую сферу. В СССР этот опыт повторил врач-энтузиаст Алексей Замков, муж скульптора Веры Мухиной. Но пошел дальше.

Исследования Замкова

Начав с мышей, Замков быстро перешел к крупным млекопитающим, а впоследствии и к себе. Эффект, по его словам, был "как от бутылки шампанского", и длился до десяти дней. Животные тоже демонстрировали небывалую жизнеспособность: даже старый рысак, списанный на убой, после инъекции демонстрировал удивительную энергию. Препарат получил название "Гравидан".

Эксперименты вышли за пределы лаборатории. Вера Мухина, увидев изменения в муже, тоже захотела попробовать. Наступили "счастливые дни". С энтузиазмом Замков привлек к исследованиям красноармейцев и даже наркозависимых, часть из которых действительно отказалась от наркотиков. Правда, со временем возникла другая зависимость – от самого "Гравидана".

В 1930 году критика не заставила себя ждать. В газете появилась статья с обвинением Замкова в шарлатанстве и незаконных экспериментах. Лабораторию закрыли, а самого врача обвинили в намерениях продать "секрет мочи" за границу. Наказание было мягким – ссылка в Воронеж.

"Гравидан" и партийная элита

Однако "Гравидан" уже успел набрать сторонников среди советских элит. В списке были Семен Буденный, Максим Горький, члены ЦК, которые активно "тестировали" препарат. В 1932 году Замкова вернули в Москву, назначили директором специального института. Под Москвой создали уникальную "ферму" при совхозе – с экологическим питанием для беременных женщин, которые становились поставщицами сырья.

Институт урогравиданотерапии работал масштабно. Препарат использовали как в медицине, так и в ветеринарии. Сотни пунктов по стране собирали "волшебную жидкость", которой стимулировали продуктивность животных и жизнеспособность людей. Уколы получали Молотов, Калинин, Орджоникидзе, Клара Цеткин. Последняя, правда, имела аллергическую реакцию на "советскую мочу". На Сталине эксперименты решили не проводить.

Со временем обнаружились и серьезные побочные эффекты: бессонница, тахикардия, сыпь, у некоторых – тяжелая зависимость. Препарат, казалось, был ближе к наркотику, чем к лекарству.

Критика метода

В 1936 году началась новая волна критики. Горький умер, Орджоникидзе застрелился. Замкова больше никто не прикрывал, кроме Мухиной, которая как раз работала над гигантской скульптурой "Рабочий и колхозница" для Парижской выставки. Говорят, создавала ее "на трех дозах Гравидана ежедневно".

В 1938-м институт закрыли. Замков, истощенный экспериментами, умер от инфаркта, не дожив до 60. Мухина пережила его на десятилетие и умерла от стенокардии.

Но в 1960-х годах интерес к уринотерапии вдруг вернулся. Статьи Замкова ходили "самиздатом". Уринотерапия окончательно стала частью арсенала народной псевдомедицины.

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