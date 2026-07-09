Зачем СССР отправил в космос пушку: чем закончился эксперимент

Впервые мир увидел, какими могут быть совместные международные космические миссии, 15 июля 1975 года. В тот знаменательный день экипажи американского космического корабля "Аполлон" и аппарата "Союз", запущенного СССР, встретились и провели стыковку перед знаменитым "рукопожатием в космосе".

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Это еще было далеко не завершением холодной войны, но стало хорошим наглядным примером того, чего можно достичь благодаря международному сотрудничеству. Однако это произошло в том же году, когда советские власти испытывали космическую пушку. Подробнее об этом рассказало издание IFL Science.

Во время холодной войны и США, и Советский Союз всерьез опасались, что другая сторона может применить ядерное оружие. Также обе сверхдержавы несколько беспокоились из-за того, что противник может мешать их деятельности в космосе. Поскольку обе стороны изучали возможность ведения космических войн, существовали вполне обоснованные причины полагать, что враг тоже думает о срыве спутниковых операций.

Руководствуясь этими соображениями, в январе 1975 года советские власти решили проверить, как это – прикрепить оружие к борту космического корабля и выстрелить из него. Информацию об этом испытании засекретили на десятилетия. Хотя слухи об оружии на космических станциях "Салют" ходили еще в те времена. Когда же правда всплыла на поверхность, оказалось, что этим оружием была 23-миллиметровая пушка, первоначально разработанная для сверхзвукового бомбардировщика Ту-22 (по кодификации НАТО – Blinder), которую они закрепили на "Салюте-3".

Именно 24 января 1975 года, уже после отлета экипажа с борта "Салюта-3" на Землю, советские военные произвели пробный выстрел из пушки. Вполне вероятно, что в любой реальной военной операции это оружие оказалось бы совершенно бесполезным. Однако считается, что советские власти пытались не поразить спутники, а защититься от нежелательных попыток штурма или захвата станции.

Советские предания свидетельствуют, что эту пушку установили на внешней стороне станции в качестве оборонительной меры. Поскольку она имела завышенную и неточную дальность прицеливания от 500 до 3000 метров, пушка, очевидно, не была эффективным противоспутниковым оружием, но могла бы отразить прямую физическую попытку высадки или захвата станции. Так описывает результаты эксперимента одна из научных работ на эту тему.

В любом случае, особой необходимости в ней, по-видимому, не было, ведь подойти и захватить космический корабль в пиратском стиле – задача не из лёгких. В этом обе стороны впоследствии убедились во время своей совместной попытки стыковки. NASA пришлось сконструировать специальный стыковочный модуль, чтобы соединить два космических аппарата, даже не зная точной конструкции советского корабля.

Советские инженеры столкнулись с немалым количеством трудностей, когда адаптировали оружие для установки и стрельбы в космосе. Первая проблема заключалась в том, что пушку зафиксировали неподвижно. Это означало, что для наведения на цель пришлось бы поворачивать всю космическую станцию, из-за чего оружие было очень медленным и совершенно не динамичным.

Второй проблемой стала отдача. Энергия выстрела пушки в космосе могла серьезно изменить траекторию космического аппарата или вообще запустить его в неконтролируемый полет. Чтобы противодействовать этому, наземные диспетчеры запускали двигатели станции, но даже в таких условиях пушка умудрялась дестабилизировать этот 20-тонный космический корабль.

Тем не менее, выстрел из этого оружия всё-таки состоялся, и, судя по всему, успешно. С тех пор, насколько известно, никакое другое оружие в космосе не применялось. Возможно, человечество когда-нибудь вновь двинется в этом ужасном направлении, но если это и произойдет, саму концепцию точно придется существенно доработать.

"Пушка "Салюта" была оружием, которое невозможно было наводить в режиме реального времени и нельзя было использовать для обороны, когда внутри станции находился экипаж. Она не оказывала никакой практической или тактической поддержки в космосе, а ее засекреченность мешала использовать ее в качестве средства сдерживания", – говорится далее в уже упомянутой научной работе. Ее авторы также добавляют, что такие цели, как спутники, находились далеко за пределами зоны ее досягаемости.

Тем не менее, слухи о существовании космической пушки ходили десятилетиями, прежде чем Министерство обороны рассекретило ее. И эти слухи подпитывали внутреннюю мифологию об оборонной военной космической станции, способной сдержать захват и высадку штурмовиков. В общем, пушка оказалась довольно бесполезной. Остается надеяться, что это были первые и последние выстрелы в космосе.

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