Зачем сажать горчицу в саду: эксперты дали ценный совет

Садовая почва часто твердая, хрупкая и плотно утрамбованная, из-за чего даже трудно просунуть туда лопату. Более того, почва может быть удивительно дефицитной на питательные вещества, особенно если в вашем саду растут сорняки на клумбах, которые высасывают важные витамины из земли.

Видео дня

Но эксперты по садоводству поддерживают полностью органический метод улучшения состояния и качества вашей почвы: посадку горчицы, пишет Express.

Горчица, очевидно, использовалась садоводами веками как способ улучшения почвы, блокировки сорняков и даже отпугивания вредителей, задолго до того, как коммерческие удобрения и компосты стали легкодоступными в садовых центрах.

Это не только обогащает вашу почву, но и дает вкусные, съедобные растения менее чем за 60 дней. К тому же, трюк с горчицей даже используется виноградниками для защиты ценной виноградной почвы между сборами урожая.

Многие владельцы виноградников намеренно сажают горчицу как покровную культуру или позволяют полевой горчице (Brassica kaber) буйно расти. Когда растения запахивают обратно в почву, они действуют как сидераты и высвобождают азот. Горчица также отпугивает некоторых насекомых и привлекает сирфидных мух, полезных хищников, которые атакуют насекомых, грызущих лозу.

Горчица очень быстро растет на плодородной почве, что делает ее отличным средством для подавления сорняков и предотвращения вымывания питательных веществ из почвы между сборами урожая в теплые месяцы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как навсегда избавиться от сорняков в саду без химии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.