Зачем на самом деле в лифтах установлены зеркала: причины знают немногие

Зеркала в лифтах устанавливают не только для того, чтобы пассажиры могли посмотреть на себя. На самом деле они помогают снизить уровень тревоги во время поездки, улучшают обзор внутри кабины и делают лифты более доступными для людей с ограниченными возможностями.

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OBOZ.UA назвал психологические, связанные с безопасностью и практические причины использования зеркал в современных лифтах. Также свои объяснения предоставили производители лифтов Gartec, Stannah Lifts и Simplex Elevators.

Клаустрофобия

Одной из главных причин является влияние на восприятие пространства. Небольшие кабины могут вызывать дискомфорт и даже клаустрофобию, поэтому зеркало создает оптическую иллюзию более просторного помещения. Благодаря этому люди чувствуют себя спокойнее, а поездка кажется менее тесной.

В компании Gartec объясняют, что ощущение большего пространства помогает снизить уровень тревоги, который часто возникает из-за замкнутого пространства, ограниченного обзора и невозможности контролировать ситуацию во время движения лифта.

Повышение безопасности

Еще одна важная функция зеркал — повышение безопасности. Благодаря отражению пассажиры могут видеть всё, что происходит в кабине, даже если кто-то стоит сзади. Это снижает риск внезапных нападений или краж, поскольку потенциальным злоумышленникам сложнее оставаться незамеченными.

Доступность

Зеркала также играют важную роль в обеспечении доступности. Как объясняют в компании Stannah Lifts, они помогают людям, пользующимся инвалидными колясками, видеть пространство позади себя и безопаснее въезжать или выезжать из лифта, не задевая стенки кабины.

Психологическая функция

Кроме того, зеркала выполняют еще одну психологическую функцию — отвлекают внимание пассажиров во время поездки. Возможность посмотреть в зеркало или просто наблюдать за отражением помогает сделать короткую поездку менее скучной и уменьшает ощущение дискомфорта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сейчас, когда продолжаются массовые отключения электроэнергии из-за атак россиян на энергосистему Украины, гражданам рекомендуют как можно реже пользоваться лифтами. Впрочем, случаи, когда люди оказываются запертыми внутри застрявшего лифта, происходят довольно часто.

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