Что делать, если застряли в лифте без света: важные правила

Сейчас, когда продолжаются массовые обесточивания из-за атаки россиян на энергосистему Украины, гражданам рекомендуют как можно меньше пользоваться лифтами. Тем не менее случаи, когда люди оказываются запертыми внутри обездвиженного подъемника случаются довольно часто.

Поскольку никто не застрахован от такого форс-мажора, OBOZ.UA решил собрать практическое руководство, как вести себя в запертом лифте. Мы попытались учесть максимум нюансов. Держите эту статью под рукой, если для вас существует риск попасть в подобную ситуацию.

Прежде всего сохраняйте спокойствие . Паника только усугубляет ситуацию, ведь непосредственной угрозы нет. Не пытайтесь самостоятельно открывать двери, не жмите на все кнопки подряд.

. Паника только усугубляет ситуацию, ведь непосредственной угрозы нет. Не пытайтесь самостоятельно открывать двери, не жмите на все кнопки подряд. Попробуйте связаться с диспетчером или аварийной лифтовой службой . Для этого воспользуйтесь кнопкой вызова в кабине или позвоните по указанному номеру. Сообщите, что произошло, и уточните, где именно вы находитесь. Если связи нет или помощь задерживается, звоните в службу спасения по номеру 101.

. Для этого воспользуйтесь кнопкой вызова в кабине или позвоните по указанному номеру. Сообщите, что произошло, и уточните, где именно вы находитесь. Если связи нет или помощь задерживается, звоните в службу спасения по номеру 101. Сообщите диспетчеру о состоянии здоровья , если есть хронические болезни или вам стало плохо – это ускорит реагирование. Но не злоупотребляйте этим. Помните, одновременно с вами может находиться в такой же ловушке кто-то, кому на самом деле плохо.

, если есть хронические болезни или вам стало плохо – это ускорит реагирование. Но не злоупотребляйте этим. Помните, одновременно с вами может находиться в такой же ловушке кто-то, кому на самом деле плохо. Попросите помощи у жителей дома . При отсутствии мобильной связи громко зовите соседей, чтобы они вызвали спасателей вместо вас.

. При отсутствии мобильной связи громко зовите соседей, чтобы они вызвали спасателей вместо вас. Для освещения используйте только мобильный телефон. Спички или зажигалка для этого не подходят, ведь в шахте лифта могут накапливаться газы, это опасно. Для экономии заряда отключите все ненужные сервисы (геолокация, Wi-Fi и т.д.) и уменьшите яркость экрана.

Когда приедет аварийная бригада, внимательно слушайте и выполняйте все их указания . Это важно для вашей безопасности.

. Это важно для вашей безопасности. Следите за собственным самочувствием . Если в кабине становится душно, снимите или расстегните верхнюю одежду, сделайте несколько глотков воды. При необходимости сядьте на пол, предварительно подстелив вещи, и вытяните ноги.

. Если в кабине становится душно, снимите или расстегните верхнюю одежду, сделайте несколько глотков воды. При необходимости сядьте на пол, предварительно подстелив вещи, и вытяните ноги. Но не садитесь возле дверей и не опирайтесь на них . Во время открывания это может быть травмоопасно.

. Во время открывания это может быть травмоопасно. Если вы с детьми или пожилыми людьми , старайтесь их успокоить и усадить, объяснив, что помощь уже едет.

, старайтесь их успокоить и усадить, объяснив, что помощь уже едет. Если с вами домашнее животное , например, вы шли на прогулку с собакой, держите ее на поводке или на руках, успокаивайте голосом и не позволяйте подходить к двери лифта. Не отпускайте животное гулять свободно по кабине – резкие звуки или движения могут ее напугать. Если собаке стало плохо, сообщите об этом диспетчеру или спасателям.

, например, вы шли на прогулку с собакой, держите ее на поводке или на руках, успокаивайте голосом и не позволяйте подходить к двери лифта. Не отпускайте животное гулять свободно по кабине – резкие звуки или движения могут ее напугать. Если собаке стало плохо, сообщите об этом диспетчеру или спасателям. Полезно заранее позаботиться о так называемом аварийном наборе . В лифте или подъезде стоит иметь воду, легкие перекусы, успокоительные средства, влажные салфетки, прочные пакеты и фонарик. Такую коробку можно организовать совместно с жителями дома.

. В лифте или подъезде стоит иметь воду, легкие перекусы, успокоительные средства, влажные салфетки, прочные пакеты и фонарик. Такую коробку можно организовать совместно с жителями дома. Если в кабине или подъезде отсутствует информация об обслуживающей лифтовой службе, об этом необходимо сообщить ОСМД или ЖЭК.

Главное правило в такой ситуации – ни в коем случае не паниковать. Холодная голова поможет вам действовать рациональнее. Помните, что коммунальщики сейчас делают все возможное, чтобы преодолеть последствия отключений.

