Зачем на Новый год едят 12 виноградин под столом: где возникла традиция

Новый год во многих культурах связан с верой в символические ритуалы, которые якобы способны повлиять на будущее. В новогоднюю ночь люди подводят итоги, загадывают желания и ищут способы привлечь удачу.

Именно поэтому наряду с общепринятыми праздничными обычаями возникают и необычные обряды. Один из них – поедание 12 виноградин в полночь. Эта традиция приобрела новую популярность благодаря социальным сетям, но имеет значительно более глубокие исторические корни. OBOZ.UA рассказывает, как и когда возникла традиция и как правильно выполнять ритуал.

В чем суть традиции с 12 виноградинами

Суть обряда заключается в том, чтобы с наступлением Нового года съесть 12 виноградин – по одной на каждый удар часов. Каждая виноградина символизирует один месяц грядущего года, а вместе они олицетворяют пожелания счастья, здоровья и достатка на весь год.

Некоторые сочетают этот ритуал с загадыванием желаний, сосредотачиваясь на своих намерениях в момент перехода между годами. Вариант с пребыванием под столом считается дополнительной "защитой" или способом усилить действие обряда.

Где и когда возникла эта традиция

Исторически традиция происходит из Испании конца XIX века. По одной из самых распространенных версий, в 1880-х годах жители Мадрида начали есть виноград в новогоднюю ночь из-за избытка урожая.

Виноградины соединили с ударами часов и бокалами шампанского, превратив практическое решение в праздничный обычай. Впоследствии этот обряд распространился по всей Испании, а позже – в странах Латинской Америки и за их пределами.

Кроме пожеланий благополучия, в отдельных регионах Испании считалось, что 12 виноградин способны отпугивать злых духов и нечистую силу.

Что символизирует поедание винограда

В символическом смысле виноград издавна ассоциируется с достатком, плодородием и процветанием. Каждая виноградина олицетворяет отдельный месяц и напоминает о желании прожить год без потерь и невзгод. Сам ритуал подчеркивает идею осознанного начала года, когда человек концентрируется на своих целях. Именно поэтому многие считают, что главное в этой традиции – не количество винограда, а намерение, с которым она выполняется.

Почему традиция снова стала популярной

В последние годы обычай есть 12 виноградин на Новый год активно распространяется через социальные сети. Пользователи делятся историями о "случайных совпадениях", новых знакомствах или удачном годе после выполнения ритуала. Для многих это еще один способ сделать новогоднюю ночь особенной и наполненной смыслом.

