Забудьте о слове «дворник»: как на украинском языке называются профессия и устройство в автомобиле

Иногда в нашем обиходе можно услышать слово "дворник" – как в значении профессии, так и для обозначения детали автомобиля. Оно является русизмом независимо от того, в каком из этих значений употребляется, и использовать его не стоит.

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Вместо него в нашем языке существуют другие эквиваленты. OBOZ.UA рассказал, как правильно сказать "дворник" на украинском.

Как правильно назвать профессию

Работник, который следит за порядком и чистотой во дворе, называется дворником. Это название происходит от лексемы "двор" путем добавления суффикса -ник. Аналогично образованы другие названия профессий – лісник, пасічник, монтажник, пожежник, митник и т. д.

Это слово зафиксировано в толковом словаре украинского языка.

Как правильно назвать автомобильную деталь

Автомобильная щетка, которая удаляет грязь и очищает стекло, называется стеклоочистителем. То есть для обозначения этой детали можно сказать "щетки стеклоочистителя" или "автомобильный стеклоочиститель". Также стеклоочистителем называется сама жидкость, которую используют для мытья стекол.

Это слово также присутствует в Словаре украинского языка.

Термин "стеклоочиститель" точно описывает функцию механизма – очистку стекла от дождя, снега и грязи. В украинском языке, в отличие от некоторых других, название детали не происходит от названия профессии, а основано на её непосредственном назначении.

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