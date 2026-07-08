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Эти десять украинских слов мало кто знает: проверьте себя

Катя Поплюйко
Новости. Общество
1 минута
1,9 т.
10 малоизвестных украинских слов
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Украинский язык богат самобытными словами, значение которых нередко остается загадкой даже для его носителей. Часть из них вышла из употребления, а другие встречаются настолько редко, что их легко спутать с диалектизмами или архаизмами.

Проверьте, сможете ли вы узнать значение десяти малоизвестных украинских слов. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис поделилась подборкой малоизвестных украинских слов и раскрыла их значения. Соответствующий список она опубликовала на своей странице в Instagram.

Цмулити – пить с наслаждением;

паливода – отчаянный человек, хулиган, проказник;

гайнувати – напрасно тратить, растрачивать, переводить;

базика – тот, кто любит много говорить;

мени кортить – очень хочется;

катма – нет.

Еще больше редкоупотребляемых и исконно украинских слов можно найти в украинско-русском словаре "Скажи мне на украинском" языковеда Тараса Березы. Издание содержит множество лексических соответствий и призвано помочь избавиться от языковых калек и обогатить словарный запас украинцев. Среди них:

давнезний – очень давний;

дармовис – брелок;

закутень – глухое место;

наспех – как получится.

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