Эти десять украинских слов мало кто знает: проверьте себя
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Украинский язык богат самобытными словами, значение которых нередко остается загадкой даже для его носителей. Часть из них вышла из употребления, а другие встречаются настолько редко, что их легко спутать с диалектизмами или архаизмами.
Проверьте, сможете ли вы узнать значение десяти малоизвестных украинских слов. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.
Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис поделилась подборкой малоизвестных украинских слов и раскрыла их значения. Соответствующий список она опубликовала на своей странице в Instagram.
Цмулити – пить с наслаждением;
паливода – отчаянный человек, хулиган, проказник;
гайнувати – напрасно тратить, растрачивать, переводить;
базика – тот, кто любит много говорить;
мени кортить – очень хочется;
катма – нет.
Еще больше редкоупотребляемых и исконно украинских слов можно найти в украинско-русском словаре "Скажи мне на украинском" языковеда Тараса Березы. Издание содержит множество лексических соответствий и призвано помочь избавиться от языковых калек и обогатить словарный запас украинцев. Среди них:
давнезний – очень давний;
дармовис – брелок;
закутень – глухое место;
наспех – как получится.
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