Эти десять украинских слов мало кто знает: проверьте себя

Украинский язык богат самобытными словами, значение которых нередко остается загадкой даже для его носителей. Часть из них вышла из употребления, а другие встречаются настолько редко, что их легко спутать с диалектизмами или архаизмами.

Видео дня

Проверьте, сможете ли вы узнать значение десяти малоизвестных украинских слов. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис поделилась подборкой малоизвестных украинских слов и раскрыла их значения. Соответствующий список она опубликовала на своей странице в Instagram.

Цмулити – пить с наслаждением;

паливода – отчаянный человек, хулиган, проказник;

гайнувати – напрасно тратить, растрачивать, переводить;

базика – тот, кто любит много говорить;

мени кортить – очень хочется;

катма – нет.

Еще больше редкоупотребляемых и исконно украинских слов можно найти в украинско-русском словаре "Скажи мне на украинском" языковеда Тараса Березы. Издание содержит множество лексических соответствий и призвано помочь избавиться от языковых калек и обогатить словарный запас украинцев. Среди них:

давнезний – очень давний;

дармовис – брелок;

закутень – глухое место;

наспех – как получится.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает украинское слово "лайба" и что такое "чарунка" и почему это слово не имеет отношения к магии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!