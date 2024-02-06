Забудьте о 'Какие люди!' Как красиво и правильно здороваться на украинском

Приветствие – первое, что мы говорим при встрече или новом знакомстве. Важно быть вежливыми, проявлять взаимоуважение и не портить впечатление о своем словарном запасе русизмами и языковой калькой.

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Украинский язык очень богат, и есть много фраз, которые можно использовать вместо простого "привет". OBOZ.UA разбирался, как красиво здороваться и можно ли говорить "доброго ранку" вместо "добрий ранок".

Известный учитель и языковед Александр Авраменко подчеркнул, что в конструкции приветствия определенную роль играет и время суток. Например, приветствуя кого-то утром, можно использовать родительный падеж – "доброе утро", а днем и вечером лучше употреблять именительный падеж – "добрый день", "добрый вечер" вместо "доброго дня/вечера".

Языковед отметил, что дело в языковой традиции, в которой этикетные формулы – неизменные фразеологизмы, устойчивые соединения. Вспомним даже слова древней колядки: "Добрий вечір тобі, пане господарю", а не "Доброго вечора, пане господарю!".

Так что правильно говорить:

Доброго ранку!

Добрий день!

Добрий вечір!

Кальковое "здрасте" следует заменить словом "вітаю". Если вы неожиданно встретили кого-то на улице, можно сказать "радий бачити", "яка приємна зустріч!" вместо суржикового возгласа "какие люди!"

Предлагаем также список украинских приветствий:

Добрий день!

День добрий!

Добридень!

Привіт!

Вітаю!

Мої вітання!

Радий вітати вас!

Радий вас бачити!

Моє шанування!

Доброго здоров’я!

Здоровенькі були!

Як ся маєте?

Ласкаво просимо!

Доброго ранку!

Добрий вечір!

Доброї ночі!

Бажаю доброго дня!

Бажаю доброго вечора!

Боже помагай!

Дай, Боже!

Здрастуйте!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно сказать по-украински "взаимно".

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