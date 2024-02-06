newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Забудьте о "Какие люди!" Как красиво и правильно здороваться на украинском

Алина Милсент
Новости. Общество
1 минута
234
Забудьте о 'Какие люди!' Как красиво и правильно здороваться на украинском

Приветствие – первое, что мы говорим при встрече или новом знакомстве. Важно быть вежливыми, проявлять взаимоуважение и не портить впечатление о своем словарном запасе русизмами и языковой калькой.

Видео дня

Украинский язык очень богат, и есть много фраз, которые можно использовать вместо простого "привет". OBOZ.UA разбирался, как красиво здороваться и можно ли говорить "доброго ранку" вместо "добрий ранок".

Известный учитель и языковед Александр Авраменко подчеркнул, что в конструкции приветствия определенную роль играет и время суток. Например, приветствуя кого-то утром, можно использовать родительный падеж – "доброе утро", а днем и вечером лучше употреблять именительный падеж – "добрый день", "добрый вечер" вместо "доброго дня/вечера".

Языковед отметил, что дело в языковой традиции, в которой этикетные формулы – неизменные фразеологизмы, устойчивые соединения. Вспомним даже слова древней колядки: "Добрий вечір тобі, пане господарю", а не "Доброго вечора, пане господарю!".

Так что правильно говорить:

  • Доброго ранку!
  • Добрий день!
  • Добрий вечір!

Кальковое "здрасте" следует заменить словом "вітаю". Если вы неожиданно встретили кого-то на улице, можно сказать "радий бачити", "яка приємна зустріч!" вместо суржикового возгласа "какие люди!"

Предлагаем также список украинских приветствий:

  • Добрий день!
  • День добрий!
  • Добридень!
  • Привіт!
  • Вітаю!
  • Мої вітання!
  • Радий вітати вас!
  • Радий вас бачити!
  • Моє шанування!
  • Доброго здоров’я!
  • Здоровенькі були!
  • Як ся маєте?
  • Ласкаво просимо!
  • Доброго ранку!
  • Добрий вечір!
  • Доброї ночі!
  • Бажаю доброго дня!
  • Бажаю доброго вечора!
  • Боже помагай!
  • Дай, Боже!
  • Здрастуйте!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно сказать по-украински "взаимно".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.