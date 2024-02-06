Забудьте о "Какие люди!" Как красиво и правильно здороваться на украинском
Приветствие – первое, что мы говорим при встрече или новом знакомстве. Важно быть вежливыми, проявлять взаимоуважение и не портить впечатление о своем словарном запасе русизмами и языковой калькой.
Украинский язык очень богат, и есть много фраз, которые можно использовать вместо простого "привет". OBOZ.UA разбирался, как красиво здороваться и можно ли говорить "доброго ранку" вместо "добрий ранок".
Известный учитель и языковед Александр Авраменко подчеркнул, что в конструкции приветствия определенную роль играет и время суток. Например, приветствуя кого-то утром, можно использовать родительный падеж – "доброе утро", а днем и вечером лучше употреблять именительный падеж – "добрый день", "добрый вечер" вместо "доброго дня/вечера".
Языковед отметил, что дело в языковой традиции, в которой этикетные формулы – неизменные фразеологизмы, устойчивые соединения. Вспомним даже слова древней колядки: "Добрий вечір тобі, пане господарю", а не "Доброго вечора, пане господарю!".
Так что правильно говорить:
- Доброго ранку!
- Добрий день!
- Добрий вечір!
Кальковое "здрасте" следует заменить словом "вітаю". Если вы неожиданно встретили кого-то на улице, можно сказать "радий бачити", "яка приємна зустріч!" вместо суржикового возгласа "какие люди!"
Предлагаем также список украинских приветствий:
- Добрий день!
- День добрий!
- Добридень!
- Привіт!
- Вітаю!
- Мої вітання!
- Радий вітати вас!
- Радий вас бачити!
- Моє шанування!
- Доброго здоров’я!
- Здоровенькі були!
- Як ся маєте?
- Ласкаво просимо!
- Доброго ранку!
- Добрий вечір!
- Доброї ночі!
- Бажаю доброго дня!
- Бажаю доброго вечора!
- Боже помагай!
- Дай, Боже!
- Здрастуйте!
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно сказать по-украински "взаимно".
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