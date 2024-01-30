Как правильно сказать на украинском "взаимно": перевод
Вежливость – основа общения. В разных языках есть лексические, морфологические, синтаксические средства выражения вежливости, а специальные лексемы образуют целую систему – речевой этикет. Устойчивые слова и выражения отражают доброжелательность и уважительное отношение.
Например, чтобы поблагодарить кого-то в ответ, часто употребляют суржиковое "взаимно". Как перевести русское "взаимно" – читайте в материале OBOZ.UA.
Прямой перевод слова "взаимно" звучит как "взаємно", однако не всегда это слово является удачным выбором. Языковеды отмечают, что оно более уместно в словосочетаниях типа "взаимная любовь", "взаимная неприязнь" и т.д.
У Сотника з Чумаченком була взаємна вигода: Сотник свиней крав, а Чумаченко перепродував.
Олеся не вірила у взаємне кохання, допоки не зустріла Остапа.
Когда нужно ответить на пожелания, лучше использовать слово "навзаєм". Это слово, кстати, недавно считалось диалектным и заимствованным (из польского - "nawzajem"), но сейчас все чаще используется в литературном и бытовом языке. Наверное, чтобы избегать возможных аналогий с русским "взаимно".
– Гарного тобі дня, Марічко, – кинув, від’їжджаючи, Степан.
– Навзаєм, – зашарілася дівчина.
Слово "навзаєм" (ударение на втором слоге) созвучно с рядом других наречий на "на-", таких как: "навмисне", "наперекір", "напоказ", "навпочіпки", "нашвидку", "навколішки".
В Украине всегда высоко ценилась вежливость – об этом свидетельствует значительное количество слов обозначения этого качества:
- ввічливий
- вихований
- ґречний
- люб'язний
- поштивий
- привітний
- уважний
- чемний
- шанобливий
- галантний
- тактовний тощо.
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