Как правильно сказать на украинском 'взаимно': перевод

Вежливость – основа общения. В разных языках есть лексические, морфологические, синтаксические средства выражения вежливости, а специальные лексемы образуют целую систему – речевой этикет. Устойчивые слова и выражения отражают доброжелательность и уважительное отношение.

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Например, чтобы поблагодарить кого-то в ответ, часто употребляют суржиковое "взаимно". Как перевести русское "взаимно" – читайте в материале OBOZ.UA.

Прямой перевод слова "взаимно" звучит как "взаємно", однако не всегда это слово является удачным выбором. Языковеды отмечают, что оно более уместно в словосочетаниях типа "взаимная любовь", "взаимная неприязнь" и т.д.

У Сотника з Чумаченком була взаємна вигода: Сотник свиней крав, а Чумаченко перепродував.

Олеся не вірила у взаємне кохання, допоки не зустріла Остапа.

Когда нужно ответить на пожелания, лучше использовать слово "навзаєм". Это слово, кстати, недавно считалось диалектным и заимствованным (из польского - "nawzajem"), но сейчас все чаще используется в литературном и бытовом языке. Наверное, чтобы избегать возможных аналогий с русским "взаимно".

– Гарного тобі дня, Марічко, – кинув, від’їжджаючи, Степан.

– Навзаєм, – зашарілася дівчина.

Слово "навзаєм" (ударение на втором слоге) созвучно с рядом других наречий на "на-", таких как: "навмисне", "наперекір", "напоказ", "навпочіпки", "нашвидку", "навколішки".

В Украине всегда высоко ценилась вежливость – об этом свидетельствует значительное количество слов обозначения этого качества:

ввічливий

вихований

ґречний

люб'язний

поштивий

привітний

уважний

чемний

шанобливий

галантний

тактовний тощо.

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