Забронированным запретят выезжать за границу? Нардеп Федиенко заговорил о новых ограничениях во время мобилизации

В Украине планируется введение новых инициатив по мобилизации и контроля за мужчинами призывного возраста. В частности, речь идет о возможном ограничении выезда за границу для забронированных работников и усилении проверок студентов, которые оформили отсрочку от службы.

Ведь часть военнообязанных использует действующие механизмы для избежания мобилизации. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко в эфире YouTube-канала.

Так что парламент должен рассмотреть механизмы ответственности для предприятий и учебных заведений, которые могут способствовать злоупотреблениям во время военного положения.

Основное внимание, по словам депутата, касается мужчин, которые выезжают за границу после получения брони и не возвращаются в Украину. Сейчас государство не имеет достаточно эффективного инструмента контроля за такими случаями.

"Может не стоит всех забронированных просто выпускать за границу на отдых. Должны быть какие-то механизмы ответственности. Потому что мы можем бронировать-бронировать, а они выезжать-выезжать и так мы добронюємося", – заявил депутат.

Также Федиенко раскритиковал ситуацию со студентами, которые оформляют отсрочку от мобилизации, однако фактически не посещают обучение. Часть таких студентов даже ни разу не появлялась в учебных заведениях.

В Украине необходимо усилить контроль за дневной формой обучения и предусмотреть санкции для учебных заведений, которые допускают подобные нарушения. По оценке нардепа, проблема приобрела массовый характер на фоне военного положения.

Тем временем во власти подтверждают подготовку изменений в мобилизационное законодательство. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что обновление правил мобилизации находится на финальном этапе и вскоре будет представлено парламенту и обществу.

Кроме того, глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Украина уже полгода выполняет только минимальный план мобилизации. Трудности с набором людей являются ожидаемыми в условиях длительной войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, где продолжают действовать уже утвержденные правила без каких-либо изменений. Мужчин в возрасте до 25 лет до сих пор считают контрактниками, поэтому они не подлежат призыву в армию.

