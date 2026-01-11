За сутки проходит до 30 км: пограничники засекли на границе с Румынией знакомого 'инспектора' рысь. Фото

В карпатском высокогорье приграничных украинских регионов заметили взрослую рысь. Хищный кот, по словам пограничников, случается им далеко не впервые.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ. Пограничники добавляют, что уже окрестили зверя "инспектором".

Что известно

Зверь попал в объективы приборов дистанционного мониторинга на украинско-румынском участке границы, говорят в ГПСУ. В отделении инспекторов "Богдан" Мукачевского погранотряда говорят, что хищника помнят еще котенком, поскольку во время патрулирования бойцы не раз находили его следы.

В ГПСУ подчеркнули, что за сутки взрослая рысь может пройти до 30 км, и лучше других кошачьих приспособлена к жизни в заснеженной местности.

Кроме того пограничники в очередной раз подчеркивают: людям в горах сейчас опасно. По их информации, снег местами достигает двух метров, морозы, ветер и низкая видимость затрудняют даже опытные походы. Там призвали воздержаться от походов высокогорных путешествий.

Напомним, на Буковине мужчина, который на внедорожнике пытался нелегально пересечь границу с Румынией, совершил наезд на пограничника, он получил тяжелые множественные травмы, его прооперировали. Машину пограничники с правоохранителями впоследствии отыскали, задержали также шестерых нелегалов, которых пытался вывезти из Украины злоумышленник, поиски водителя продолжаются.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пограничники спасли днепрянина, который пять суток блуждал в горах. Мужчина также планировал добраться до Румынии.

Кроме того, в пункте пропуска "Шегини" и на железнодорожной станции Мостиска пограничники разоблачили трех нарушителей, которые пытались незаконно выехать из страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!