За сутки энергетики вернули электричество в дома 6 тысяч семей после обстрелов – ДТЭК

За последние сутки энергетики ДТЭК вернули свет для жителей 8 населенных пунктов Донетчины и Днепропетровщины, чьи дома были обесточены из-за обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечают, тяжелые бои в Донецкой области не стихают, продолжаются обстрелы, ракетные, дроновые и авиаудары. Здесь за сутки удалось вернуть электричество в 5,2 тысячи жителей прифронтового региона.

Так же на Днепропетровщине 20 марта ремонтные бригады смогли восстановить свет почти в тысячи домов в регионе.

Несмотря на все вызовы энергетики, ДТЭК продолжают работать и делать все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Недавно 12 энергетиков ДТЭК Рината Ахметова получили награды за работу по возобновлению электроснабжения в Одесской области после вражеских атак.