За сутки ДТЭК вернул свет для более 35 тысяч семей, оставшихся без света из-за российских обстрелов

За последние сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет более 35 тысяч семей Донецкой и Днепровской областей, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что последние сутки энергетики продолжали работать над восстановлением сетей и оборудования. Благодаря этому в Донецкой области им удалось вернуть свет в 6 тысяч домов местных жителей. Тем временем на Днепровщине за 31 мая энергетики восстановили электроснабжение 29 тысяч домов жителей области.

Несмотря на опасность ремонтные бригады продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова смогли полностью или частично восстановить электроснабжение в 67 населенных пунктов и вернуть свет в дома почти 115 тысяч семей.