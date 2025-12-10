За синергию ГОКов: 'Метинвест' получил главную награду HR Pro Awards 2025

Группа "Метинвест" получила главную награду престижной премии HR Pro Awards 2025 – одного из ключевых событий в сфере управления персоналом в Украине. В этом году конкурс объединил более 40 экспертов и 15 отраслей, а участники подали сотни заявок в 14 номинациях.

Видео дня

"Метинвест" представил два проекта – "Синергия ГОКов" и "Metinvest United: программа по кросс-культурному взаимодействию". Оба вошли в финал, а "Синергия ГОК" победила в номинации "HR в бизнес-трансформации".

Проект "Синергия ГОК" стал результатом масштабных изменений в работе криворожских предприятий компании – Центрального, Северного и Ингулецкого горно-обогатительных комбинатов. Во время полномасштабной войны, потери внутренних рынков и логистических ограничений Метинвест объединил их под единым управлением, создав общий производственный комплекс. Это позволило оптимизировать технологические процессы, эффективно использовать мощности и ресурсы, а также сохранить занятость более трех тысяч работников.

"Благодаря ротациям, реинжинирингу процессов и единым стандартам работы мы уменьшили дефицит кадров, создали общую платформу для обучения и повысили качество управления человеческим капиталом", - говорит Андрей Щербак, директор по персоналу и социальным вопросам горнодобывающего департамента Метинвеста.

Второй проект компании, "Metinvest United", вошел в финал в номинации "Разнообразие и инклюзивность". Программа, запущенная в 2024 году, развивает навыки кросс-культурного взаимодействия среди работников международных подразделений Метинвеста в Украине, Италии, Болгарии, Великобритании и США. В ней участвуют сотни сотрудников, которые проходят онлайн-курсы, вебинары и дискуссии с международными экспертами.

Премия HR Pro Awards ежегодно отмечает компании, формирующие новую культуру управления персоналом в Украине. В этом году Метинвест стал примером того, как системная HR-стратегия может поддерживать бизнес даже в самых сложных условиях войны.

Как известно, "Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.