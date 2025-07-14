За неделю энергетики вернули свет почти 139 тысячам семей после вражеских обстрелов – ДТЭК

За неделю энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 139 тысяч семей, чьи дома были без света из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В частности, на прошлой неделе в Донецкой области, где так же продолжаются тяжелые бои, специалистам удалось вернуть свет в дома более 58,1 тысяч семей местных жителей.

В то же время на Днепропетровщине с 7 по 13 июля энергетики смогли вернуть электроснабжение в 56,6 тысяч домов.

Также на прошлой неделе страдала от атак Киевщина. Здесь энергетикам удалось вернуть свет в 23,8 тысяч домов.

Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.