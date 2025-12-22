За неделю энергетики вернули электричество в дома миллиона семей, которые были без света из-за атак – ДТЭК
В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электричество в дома более одного миллиона семей, чьи дома были без света в результате вражеских обстрелов.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Отмечается, что больше всего восстановлений было в Одесской области, которая продолжает страдать от практически непрерывных вражеских атак. Здесь за неделю энергетикам удалось восстановить электроснабжение 528,7 тысяч домов.
В Донецкой области было почти столько же восстановлений, сколько и в Одесской области. За неделю энергетики вернули электричество 506 тысячам семей после вражеских обстрелов.
Также на Днепропетровщине с 15 по 21 декабря удалось вернуть электричество в почти 114,6 тысяч домов.
Напомним, в ноябре ДТЭК Рината Ахметова вернул свет в дома 3,5 млн семей после вражеских атак. Это рекордное количество за последние два года.