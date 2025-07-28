За неделю энергетикам удалось вернуть свет 145 тысячам семей после обстрелов – ДТЭК

На прошлой неделе энергетикам компании ДТЭК удалось вернуть свет 145 тысячам семей в 119 населенных пунктах Днепропетровщины, Донетчины и Одесской области после вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что на прошлой неделе энергетики продолжали устранять последствия вражеских обстрелов. Больше всего – на Днепропетровщине, где с 21 по 27 июля удалось восстановить электроснабжение в домах 73,3 тысяч семей.

Донецкая область продолжает оставаться зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на постоянную опасность на прошлой неделе удалось вернуть свет в 68,8 тысяч домов прифронтового региона.

Не оставляет враг обстреливать и Одесскую область, из-за чего без света временно оставались 3,3 тысячи семей. Энергетики восстановили электричество максимально оперативно, как только саперы и военные предоставили разрешение.

Напомним, неделей ранее энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось вернуть свет в дома более 160 тысяч семей, чьи дома были без электричества из-за российских атак.