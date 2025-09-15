За неделю ДТЭК вернул свет почти 63 тысячам семей после вражеских обстрелов

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 63 тысячам семей Донецкой, Днепровской и Киевской областей, чьи дома были без света из-за вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений на прошлой неделе было в Донецкой области, которая остается регионом наиболее активных боевых действий. Несмотря на крайне тяжелую ситуацию энергетики продолжают восстанавливать электросети, как только это становится возможным и военные предоставляют разрешение на проведение работ. С 8 по 14 сентября здесь удалось восстановить электроснабжение в домах 40,5 тысяч местных жителей.

В то же время на Днепровщине за этот же период энергетики вернули свет 21,1 тысячи местных жителей.

Продолжает страдать от вражеских атак и Киевщина. Здесь на прошлой неделе энергетики восстановили электроснабжение для 1,1 тысячи семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более миллиона семей, которые обесточивались из-за обстрелов в четырех областях.