За каждого Героя минус 637 оккупантов: "Птицы Мадяра" раскрыли потери за время полномасштабной войны

Военнослужащие-дроноводы 414-й отдельной бригады беспилотных систем Вооруженных сил Украины раскрыли свои потери за все время полномасштабной войны с Россией. Потери среди военнослужащих составили 79 человек.

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Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. В то же время он обнародовал данные о потерях российских войск за два года ротации на востоке Украины.

Потери "Птиц Мадяра"

Бровди подчеркнул, что приведенная статистика касается исключительно 414-й бригады "Птицы Мадяра".

"Они ушли в мир иной ради Родины, отдав самое ценное. Лица каждого каждое утро в 9:00 на экране. Стена памяти перед глазами на КП", – сказал он, комментируя потери в бригаде.

В то же время, по данным "Мадяра", с 21 июля 2024 года бригада подтвердила 50 336 российских военнослужащих в качестве безвозвратных и санитарных потерь. Из них 29 023 – погибшие, ещё 21 313 – раненые.

"По 637 разорванных на куски или искалеченных противников за каждого одного Птаха – это по полтора батальона штурмовиков и пехотинцев орды ценой жизни каждого одного Птаха*, или полный штурмовой состав 22 вражеских бригад", – написал Бровди.

Напомним, ранее на Западе предположили, что Россия не в состоянии компенсировать потери живой силы, которые она несет в войне против Украины. Ежемесячно армия государства-агрессора теряет на 6 тыс. военнослужащих больше, чем способна завербовать.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам ISW, Россия уже не может скрыть проблемы в экономике из-за войны. Однако продолжает её и готовится к возможной мобилизации этой осенью. Решение о призыве резервистов будет принимать Путин.

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