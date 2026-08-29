Россия не может скрыть экономические проблемы, вызванные войной, призыв резервистов станет личным решением Путина – ISW

Российским властям уже не удается скрывать серьезные проблемы в экономике, вызванные войной против Украины, западными санкциями и просчетами в экономической политике. Они уже привели к конкретным операционным проблемам, но Кремль и не думает останавливать войну.

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Вместо этого в России продолжается подготовка к возможной мобилизации этой осенью, решение о её проведении будет принимать лично российский диктатор Владимир Путин. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

В России нарастают бюджетные проблемы

Аналитики отметили, что бюджетные проблемы РФ, возникшие в результате ее дорогостоящих военных усилий, долгосрочной ударной кампании Украины, международных санкций и неэффективного управления экономикой, проявляются в конкретных операционных проблемах.

Так, 28 августа издание Bloomberg со ссылкой на инсайдерские источники сообщило, что министр финансов РФ Антон Силуанов в апреле 2026 года предупредил премьер--министра России Михаила Мишустина о отрицательном бюджетном балансе на бюджетном счете Федерального казначейства России, что привело к немедленному ограничению расходов.

По состоянию на апрель бюджетный счет Федерального казначейства России имел дефицит в размере 5,5 триллиона рублей (примерно 63,8 миллиарда долларов), что вызвало временные операционные проблемы для российских властей.

Тогда, пишет Bloomberg, Москва ввела меры жесткой экономии, которые требовали 35-процентного сокращения финансирования расходов, кроме военных, а российское правительство поручило федеральным агентствам подготовиться к 15-процентному сокращению штата.

Ранее издание сообщало, что российские чиновники безуспешно обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой сократить расходы на оборону на фоне нарастающего бюджетного кризиса в России.

"ISW наблюдает многочисленные признаки того, что эти проблемы, которые, как сообщается, достигли апогея в апреле 2026 года, продолжают беспокоить российских чиновников, известных российских экономистов и рядовых россиян", – отметили в ISW.

Упомянутая операционная проблема, уточняют аналитики, была краткосрочной и, очевидно, управляемой, но она свидетельствует о том, что структурные недостатки и хронически неэффективное управление экономикой требуют от российских властей более сложного финансового управления, чем это необходимо в нормальных экономических условиях.

Экономические и фискальные вызовы, возникшие в результате войны России в Украине, усугубленные последствиями долгосрочной ударной кампании Украины, создают значительные экономические трудности для российского общества, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, которые Путин традиционно стремился защитить от последствий войны.

"Путин продолжает нарушать свой социальный контракт с россиянами, согласно которому он должен был бы защитить их от последствий войны в обмен на их постоянную поддержку. То, что такие сообщения появляются менее чем за месяц до выборов в государственную думу 20 сентября, которые Путин превратил в референдум с высокими ставками относительно своей войны в Украине, подчеркивает масштабы финансовых вызовов, которые война ставит перед Кремлем", – считают в ISW.

Аналитики отметили, что приоритет Путина – продолжение войны против Украины – создает операционные проблемы, которых можно было бы избежать, для российских чиновников, которым придется продолжать динамично и болезненно реагировать на все более неблагоприятные экономические условия.

"Российские чиновники, вероятно, смогут реагировать таким образом, что Россия сможет продолжать свои военные действия, даже когда экономика будет испытывать значительные трудности в течение длительного времени, и нет никакой ближайшей или непосредственной вероятности того, что российская экономика потерпит крах", – подытожили в ISW.

РФ готовится к возможной мобилизации

Между тем в России продолжается подготовка к возможной мобилизации.

Так, в российском Минобороны хотят внести изменения в законодательство, расширив перечень персональных данных, которые российские чиновники в сфере обороны смогут получать от российских федеральных органов, компаний и организаций при оценке пригодности граждан и военнослужащих к определенным воинским должностям.

Проект поправки позволит российским военным чиновникам получать доступ к личной информации, включая данные о регистрации, доходах и занятости, образовании, инвалидности, налогах, банковской и медицинской информации граждан России, проходящих военную службу.

Опубликованный 28 августа проект поправок аналитики назвали "частью долгосрочных усилий России по созданию единой цифровой системы для поддержки процесса призыва и мобилизации".

"Министерство обороны России может стремиться расширить доступ к личной информации россиян, касающейся их способности служить в армии, чтобы создать условия для более быстрой принудительной мобилизации, которую, как сообщается, Путин рассматривает для проведения после выборов в государственную думу в сентябре. Этот проект не является признаком того, что Путин окончательно решил провести мобилизацию, а скорее указывает на то, что министерство обороны готовится на случай, если он примет такое решение", – отметили в ISW.

Аналитики добавили, что доступ к перечисленной персональной информации пойдет на пользу российским механизмам призыва и формирования сил независимо от принудительного призыва резервистов.

"ISW по-прежнему считает, что решение о принудительном призыве резервистов в России остается личным решением Путина, которое он будет принимать исходя из своего восприятия ситуации на поле боя и оценки стабильности своего режима", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW разоблачили, как Герасимов лжет об успехах РФ в войне против Украины. Заявления начальника российского Генштаба о якобы продвижении оккупационной армии все больше и больше оторваны от реальности.

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