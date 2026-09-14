За какую закуску на борту самолета могут оштрафовать на сотни евро: об этом мало кто знает

Популярный в соцсетях лайфхак по замораживанию еды перед полетом может обернуться для пассажира неприятностями. Такая уловка не поможет обойти ограничения на перевозку жидкостей в ручной клади, а продукт могут конфисковать.

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Более того, за нарушение правил перевозки еды или ввоз запрещенных продуктов в некоторых странах путешественнику может грозить немалый штраф. Об этом сообщает Express.

Популярный лайфхак не поможет обойти контроль в аэропорту

Как отмечается в материале, авторы такого лайфхака советуют замораживать каши, супы и другие продукты, поскольку убеждены, что в таком состоянии они якобы уже не подпадают под ограничения на перевозку жидкостей объемом более 100 мл.

Однако эксперты подчеркивают, что замораживание не поможет обойти правила авиационного контроля, а попытка воспользоваться такой уловкой может иметь неприятные последствия.

Скорее всего, запрещенную закуску просто изымут во время досмотра. При этом в случае нарушения правил пассажиру может грозить и штраф.

Пассажирам напомнили о правилах перевозки еды

Эксперт по путешествиям Аманда Паркер подчеркнула, что замороженные продукты также подпадают под соответствующие ограничения при прохождении контроля. К тому же еда может начать таять еще до завершения проверки, после чего ее могут конфисковать.

Отдельно следует учитывать таможенные правила страны назначения. В некоторых государствах действуют ограничения или запреты на ввоз мясных и молочных продуктов, поэтому такая еда может создать дополнительные проблемы уже после прохождения авиационного контроля.

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