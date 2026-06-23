Является ли законным вызов в ТЦК по телефону: юристы дали разъяснения

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки может вызвать состоящего на учете военнообязанного гражданина. Однако такая вызов должен осуществляться путем вручения повестки.

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Устный вызов в ТЦК просто по телефону не является законным. Об этом сообщили юристы портала Юристы.UA.

Что известно

К юристам портала обратилась гражданка с вопросом о вызове в ТЦК её отца. Мужчина уже проходил военно-медицинскую комиссию ранее. Впоследствии представители ТЦК забрали мужчину и доставили в ТЦК, после чего отпустили, сказав прийти завтра; повестку ему не вручали. Однако ночью у него случился гипертонический криз, он попал в больницу. Женщина спрашивает, нужно ли в таком случае идти в ТЦК и как действовать в такой ситуации.

Юрист портала Юрий Айвазян пояснил, что вызов в ТЦК должен происходить путем вручения повестки, а не по телефону.

"Обращаться в ТЦК нужно только по надлежащим образом оформленной и законно врученной или отправленной повестке. Из вежливости можно сообщить в ТЦК, что военнообязанный находится в больнице и не может прибыть в ТЦК", – отметил юрист.

Другой юрист Владислав Дерий также сказал, что без надлежащим образом врученной повестки под подпись у гражданина нет обязанности идти в ТЦК.

Еще один юрист портала Вячеслав Кирда заметил, что также можно сообщить в ТЦК о том, что мужчина не может явиться, поскольку находится в больнице.

"На мой взгляд, если его все-таки отпустили из ТЦК – лучше направить им заявление о том, что он не может явиться по уважительной причине – пребыванию на лечении".

Как должна происходить коммуникация ТЦК с гражданами

Гражданам, состоящим на воинском учете, территориальные центры комплектования могут направлять повестки. Они бывают разных видов.

Так, есть повестки для уточнения военно-учетных данных, а также повестками могут вызвать гражданина на прохождение военно-врачебной комиссии.

Что обязательно должно быть указано в повестке

Фамилия, имя, отчество и дата рождения лица, которому адресована повестка.

Название районного (городского) ТЦК и социальной поддержки (СП) или соответствующего подразделения СБУ, выдавшего повестку.

Цель вызова в ТЦК или соответствующий орган.

Место, дата и время явки по вызову.

Наименование должности, имя, фамилия и подпись должностного лица, выдавшего повестку (для бланковых повесток), а также дата подписания и печать.

Для повесток, сформированных через Единый государственный реестр призывников, должны быть указаны фамилия и имя руководителя ТЦК, дата проставления квалифицированной электронной подписи.

Уникальный регистрационный номер повестки.

Разъяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах отсутствия.

Отметим также, что основной нормативный документ, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, — Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что грозит гражданину за игнорирование повестки в Украине. В Украине во время военного положения ужесточается ответственность за игнорирование повесток в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Граждан могут вызвать как путем личной вручки документа, так и посредством почтового отправления. В случае неявки предусмотрены как административные штрафы, так и уголовная ответственность.

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