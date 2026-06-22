Штраф или тюрьма? Что грозит за игнорирование повестки в Украине

В Украине во время военного положения ужесточается ответственность за игнорирование повесток в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Граждан могут вызвать как путем личного вручения документа, так и посредством почтового отправления.

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В случае неявки предусмотрены как административные штрафы, так и уголовная ответственность. Об этом говорится в разъяснении Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В условиях мобилизации повестки формируются с помощью Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов или оформляются на бумажных бланках. Оба варианта документа имеют одинаковую юридическую силу, а их игнорирование считается нарушением законодательства.

Неявка в территориальный центр после получения повестки квалифицируется как нарушение правил воинского учета и законов об обороне и мобилизации.

За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен. Кроме того, нарушителя могут объявить в розыск.

В случае систематического игнорирования вызовов ответственность ужесточается. Если речь идет о так называемой боевой повестке, её невыполнение расценивается как уклонение от призыва во время мобилизации.

В таком случае наступает уголовная ответственность – нарушителю может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Отдельно отмечается, что граждане, ранее имевшие статус ограниченно годных к службе, не обязаны самостоятельно являться на военно-врачебную комиссию без вызова. В то же время они должны пройти медицинский осмотр в установленные сроки. Если этого не произошло, им должна быть направлена соответствующая повестка.

Таким образом, в период военного положения государство усиливает контроль за выполнением мобилизационных обязанностей, а игнорирование повесток может иметь серьезные правовые последствия – от штрафов до реального тюремного заключения.

Напомним, процедура увольнения с военной службы по состоянию здоровья начинается с прохождения военно-врачебной комиссии. Именно постановление ВВК определяет, имеет ли военнослужащий законные основания для прекращения службы во время военного положения.

Также OBOZ.UA сообщал, что часть забронированных работников в Украине может лишиться отсрочки от мобилизации уже в конце лета из-за изменения правил бронирования. До 1 сентября компании должны пройти повторную проверку на соответствие обновленным требованиям, иначе бронирование их сотрудников может быть отменено.

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