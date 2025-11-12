Является ли гипертония основанием для признания непригодным к мобилизации: объяснение

Гипертония – это хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, характеризующееся повышенным давлением. Существуют различные степени гипертонии, и именно это определит, будет ли подпадать военнообязанный пациент под мобилизацию.

Этот и другие подобные вопросы регулируются приказом МОУ №402 и "Расписанием болезней", который используют военно-врачебные комиссии. Гипертонию классифицируют по международной системе МКБ-10 (I10–I15), охватывающей первичную артериальную гипертензию и вторичные формы, связанные с патологиями почек, эндокринной или сосудистой системы.

Врачи, которые входят в состав ВВК, будут ориентироваться не только на показатели артериального давления, но и на стадию болезни, ее осложнения / их отсутствие, поражение т.н. органов-мишеней (сердца, мозга, почек, глаз), а также на другие диагностированные болезни.

Полная непригодность

Не могут служить в армии (как в мирное, так и в военное время) лица с гипертонической болезнью III стадии и необратимыми поражениями органов-мишеней.

Речь идет о стойком повышении артериального давления и серьезных последствиях этого состояния – сердечную недостаточность, инсульт, поражение почек, сосудов или глазного дна (гипертоническая ретинопатия).

К типичным осложнениям относятся гипертрофия левого желудочка, сердечная недостаточность, инсульты, транзиторные ишемические атаки, хроническая почечная недостаточность. В таких случаях ВВК должна заявить о "непригодности" больного.

Ограниченная пригодность

Отдельные пациенты с гипертонической болезнью III стадии без необратимых изменений, а также со II стадией этого заболевания обычно признаются "ограниченно годными".

Их разрешено мобилизовать, однако не в боевые части, а в подразделения обеспечения, ТЦК и СП, учебные центры, медицинские или логистические части, соединения, отвечающие за связь, охрану и тому подобное.

Такая военная служба не предусматривает интенсивных физических нагрузок в связи с состоянием здоровья.

Пригодность к военной службе

При гипертонии I стадии военнообязанный получает статус "годного". На этом этапе обычно нет структурных изменений или поражений органов, а повышение давления контролируется медикаментозно. Из-за того, что болезнь имеет прогрессирующий характер, таким военнослужащим требуется постоянное медицинское наблюдение.

